El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva. Después de unos emocionantes octavos de final, solo ocho selecciones continúan en la pelea por conquistar la Copa del Mundo y esta semana arrancan los esperados cuartos de final.

Francia, España, Argentina e Inglaterra buscarán uno de los cuatro boletos disponibles para las semifinales del torneo.

Si no quieres perderte ningún encuentro, aquí te compartimos el calendario completo de los cuartos de final, los horarios en México, las sedes y dónde podrás ver cada partido en vivo.

¿Qué selecciones siguen con vida en el Mundial 2026?

Tras los octavos de final, estas son las ocho selecciones que continúan en competencia:

Francia

Marruecos

España

Bélgica

Noruega

Inglaterra

Argentina

Suiza

En esta ronda solo avanzarán cuatro equipos; los cuatro restantes quedarán eliminados automáticamente.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuatro partidos se disputarán entre el jueves 9 y el sábado 11 de julio en distintas sedes de Estados Unidos.

Francia vs Marruecos

Fecha: Jueves 9 de julio

Jueves 9 de julio Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Boston, Estados Unidos

Estadio Boston, Estados Unidos Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX Premium

España vs Bélgica

Fecha: Viernes 10 de julio

Viernes 10 de julio Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

13:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Los Ángeles, Estados Unidos

Estadio Los Ángeles, Estados Unidos Transmisión: ViX Premium

Noruega vs Inglaterra

Fecha: Sábado 11 de julio

Sábado 11 de julio Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

15:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Miami, Estados Unidos

Estadio Miami, Estados Unidos Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX Premium

Argentina vs Suiza

Fecha: Sábado 11 de julio

Sábado 11 de julio Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

19:00 horas (tiempo del centro de México) Estadio: Estadio Kansas City, Estados Unidos

Estadio Kansas City, Estados Unidos Transmisión: ViX Premium

¿Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026 en México?

En México, los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo de los cuartos de final a través de:

Canal 5

TUDN

TV Azteca

ViX Premium

¿Cuándo se juegan las semifinales y la final del Mundial 2026?

Una vez definidos los cuatro semifinalistas, el Mundial 2026 entrará en su recta final.

Las semifinales se disputarán los días 14 y 15 de julio, mientras que el partido por el tercer lugar se jugará el sábado 18 de julio.

La gran final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, cuando se conocerá a la selección campeona del torneo.