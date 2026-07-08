La eliminación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 dio origen a un fenómeno inesperado en redes sociales. Miles de fanáticas de la banda surcoreana BTS, conocidas como ARMY, y seguidoras de One Direction, anunciaron que comenzarían a seguir a equipos de la Liga MX para continuar apoyando a los futbolistas mexicanos que admiraron durante el torneo.

En medio de la conversación, el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) decidió sumarse a la tendencia con un mensaje publicado en X, el cual rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones entre aficionados al futbol y seguidores de BTS.

¿Por qué las ARMY comenzaron a seguir a Chivas?

Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, muchas aficionadas compartieron en redes sociales que seguirían apoyando a los jugadores de la Selección Mexicana en la Liga MX.

En el caso de Chivas, varias ARMY decidieron convertirse en nuevas aficionadas del Rebaño Sagrado debido a que el club cuenta con futbolistas que formaron parte de la Selección Mexicana, como Raúl "Tala" Rangel, Roberto "Piojo" Alvarado, Luis Romo, Armando González y Brian Gutiérrez.

¿Qué publicó Chivas para dar la bienvenida a las ARMY?

El community manager de la cuenta oficial de Chivas respondió con entusiasmo al hilo de una ARMY que compartió una miniguía para quienes querían comenzar a seguir al club.

"Bienvenidas las ARMY, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas. Prepárense porque se van a enamorar de este escudo y estos colores".

Bienvenidas las armys, directioners y todas las girlies que ahora son ChivaHermanas 🫶🏻✨



👀 Prepárense que se van a enamorar de este escudo y estos colores 🇦🇹🫰🏻 https://t.co/Wo8mwE00aX — CHIVAS (@Chivas) July 7, 2026

Además, aprovechó la conversación para preguntar el significado de algunos términos utilizados por las fanáticas, como Brimiga, ult y wrecker.

En los comentarios, las propias ARMY explicaron que Brimiga es el nombre con el que llaman a la amistad entre Brian Gutiérrez y Armando González. También señalaron que ult se refiere a su favorito y wrecker a su segundo favorito.

¿Cómo reaccionaron las redes al mensaje de Chivas?

La publicación de Chivas fue bien recibida por muchas ARMY, quienes incluso comenzaron a pedir mercancía inspirada en el mundo del K-pop, como lightsticks (barras de luz) con los colores del equipo o photocards de los jugadores.

Por otro lado, algunos aficionados de la Liga MX bromearon con la llegada del fandom de BTS y comentaron que las ARMY son conocidas por su intensa actividad en redes sociales e incluso por identificar información pública de usuarios durante discusiones en internet.

Entre las reacciones destacan:

"Vete a la v*rga, las ARMY sí andan decididas en empezar a apoyar equipos de la Liga MX. Pensé que era mame jajajajajajaja".

"Solo les aviso que en el futbol no todo es color de rosa y ese sentimiento de quedar fuera de liguilla no se compara ni de cerca a cuando se separó One Direction ".

"Necesito urgentemente que vendan photocards de los jugadores; si lo hacen, me apartas unas de Brian".

"Si p*teamos a las Chivas vamos a terminar bien doxeados, se acabó".

"Las ARMY van a doxxear a los que nos estén chingando la madre".

El meme de Ricky Martin también se volvió viral

Otra publicación que se volvió muy viral fue la de un usuario que compartió un video de Ricky Martin durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl acompañado del mensaje:

"Los fifas viendo cómo las kpopers están llegando a sus fandoms de la Liga MX".

Los fifes viendo como las kpopers están llegando a sus fandoms de la liga mxpic.twitter.com/7k7CJ0WN0W — 𝚁 (@rosessavage) July 7, 2026

El Mundial 2026 ha logrado algo inesperado: unir dos mundos completamente diferentes, el K-pop y el futbol. Y lo mejor de este fenómeno han sido las ingeniosas interacciones que han protagonizado ambos fandoms en redes sociales.