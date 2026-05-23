Viajar a Florida significa estar en contacto con la naturaleza, disfrutar sus parques temáticos, volverte loco por las compras y alojarte en hospedajes increíbles. Lo mejor es que todo eso lo encuentras en un solo lugar: Kissimmee.

Kissimmee es una ciudad que forma parte del condado de Osceola. Recibe millones de visitantes al año porque se encuentra a sólo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando y a 15 minutos de algunos parques de Disney World.

¿Cómo llegar a Kissimmee, Florida?

Para viajeros internacionales, la mejor opción es llegar al Aeropuerto Internacional de Orlando y tomar un Uber por alrededor de $40-$50 dólares. Si estás en el área de Miami, puedes usar el tren Brightline para llegar al aeropuerto y desde ahí conectar con Kissimmee. También es buena opción rentar un auto.

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¿Dónde hospedarse en Kissimmee?

Kissimmee se ubica en el centro de Florida, por lo que se vuelve el destino perfecto para hospedarse, pues desde ahí puedes llegar a diversos puntos de interés como el Kennedy Space Center, los parques de Disney, la ciudad de Orlando e incluso está a dos horas y media de destinos de playa como Tampa, Clearwater y Saint Petersburg.

La ciudad es conocida como la “Capital Mundial de las Casas de Vacaciones” porque cuenta con más de 30,000 casas vacaciones, disponibles para el turismo. No son hoteles convencionales ni Airbnb comunes. Se caracterizan por ser casas espaciosas, en perfecto estado y totalmente equipadas para estancias. Hay para todos los presupuestos, algunas son más caras y otras más económicas que los hoteles.

Algunos ejemplos son Magic Village Vacation Home y Top Tier, de alta gama. Combinan la privacidad y amplitud de una casa con las facilidades y algunos servicios de un resort.

Casas vacacionales.

Casas vacacionales.

Alojamiento: Ofrecen casas tipo townhome de 3 y 4 dormitorios, perfectas para familias o grupos de hasta 32 personas.

Servicios del resort: Disponen de alberca, atención de concierge, servicio de limpieza y personal que habla varios idiomas.

Ubicación estratégica: Se encuentran a corta distancia de parques temáticos como Disney’s Animal Kingdom y Magic Kingdom, además de restaurantes y áreas comerciales.

Comodidades: Todas las villas incluyen cocina totalmente equipada, sala de estar y varios dormitorios, cada uno con su propio baño. También hay habitaciones temáticas y decoradas para los niños.

¿Qué hacer en Kissimmee, Florida? 5 atracciones recomendadas

1. Wild Florida

En tu visita a Kissimmee no te pierdas Wild Florida, un parque natural donde sus recorridos en airboat son las experiencias más destacadas e ideales para explorar la riqueza natural de la región.

Durante el paseo, viajarás en un hidrodeslizador que navega por lagos y humedales que forman parte del ecosistema de los Everglades. Estas embarcaciones están diseñadas para desplazarse sin afectar el entorno natural, lo que permite disfrutar del recorrido de manera sostenible y respetuosa. Verás caimanes en su hábitat natural, además de numerosas aves como garzas y águilas.

Wild Florida

También hay un safari drive-thru para ver a más de 150 animales, como cebras, avestruces, ciervos y ganado exótico. No puedes perderte la oportunidad de alimentar a la jirafa Walter. Además, el parque cuenta con un área donde es posible observar caimanes, guacamayas, serpientes y perezosos, haciendo de la visita algo verdaderamente inolvidable.

Wild Florida

Wild Florida

2. Los parques Disney

Si te hospedas en Kissimmee tienes que conocer los parques temáticos y los de Disney World son los más cercanos con un traslado de 10 a 30 minutos de distancia. Para conocer los cuatro parques temáticos de Walt Disney World, lo más recomendable es destinar un día completo a cada uno. En caso de contar con poco tiempo, conviene seleccionar el parque que mejor se adapte a tus preferencias o comprar el boleto Park Hopper, que te permite entrar a dos parques.

Magic Kingdom es el parque más emblemático del complejo y el favorito de muchos visitantes. Se distingue por el icónico Castillo de Cenicienta y por su espectáculo nocturno de fuegos artificiales, que actualmente incluye proyecciones y efectos visuales sobre el castillo y Main Street, incorporando personajes de películas modernas junto con clásicos de Disney.

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Por su parte, Epcot combina innovación tecnológica con una muestra cultural internacional, destacando por sus recientes renovaciones y nuevas atracciones como Guardians of The Galaxy Cosmic Rewind, Remy’s Ratatouille Adventure y el reimaginado Test Track.

Disney’s Hollywood Studios ha ganado popularidad gracias a áreas temáticas como Star Wars y Toy Story, además de sus emocionantes atracciones como la renovada Rock 'n' Roller Coaster Starring The Muppets. Animal Kingdom ofrece una mezcla de naturaleza y aventura, con safaris, experiencias temáticas y atracciones de última generación como Avatar Flight of Passage, considerada una de las más impresionantes.

3. Orlando Vineland Premium Outlets

Tu viaje a Kissimmee no está completo si no te vas de shopping. Aunque hay tiendas cercanas como Ross y Target, si buscas marcas premium la mejor opción es ir a Orlando Vineland Premium Outlets.

Tiene cerca de 150 tiendas con marcas de lujo como Prada, Gucci, Burberry y Salvatore Ferragamo, pero también cuenta con algunas favoritas de los mexicanos como Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Michael Kors y Gap. Tiene estacionamiento de fácil acceso y muchas áreas de comida para que disfrutes de tu día de compras.

También puedes ir a Disney Springs, que combina tiendas temáticas de Disney con otras de marcas de lujo.

4. Medieval Times Dinner & Tournament

¿Imaginas vivir una experiencia con batallas de caballeros, justo como en Game of Thrones? Pues en Kissimmee encontrarás Medieval Times Dinner & Tournament.

Como su nombre lo indica, es un espectáculo que ocurre dentro de un castillo, inspirado en las construcciones medievales. Podrás disfrutar de un torneo de cabellos, mientras cenas deliciosos platillos como sopa de jitomate, pan de ajo y pollo rostizado con papas y elote. Eso sí, debes comer con las manos porque antes no había cubiertos.

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A tu llegada, te darán una corona de un color determinado que indica al caballero que apoyarás. Todos están sentados por colores y se vuelve una experiencia llena de emoción y fanatismo. Hay combates con espadas, justas a caballo, show de aves y la gente se disfraza con atuendos de la época, lo que hace todo más inmersivo.

Se recomienda comprar las entradas con anticipación, en especial si vas en fin de semana.

5. Explora Kissimmee

Sal a las calles y parques de Kissimmee. Se recomienda ir a Kissimmee Lake Front Park para ver el atardecer o caminar por la calle principal con restaurantes imperdibles. En Old Town todo tiene una estética retro y es perfecto para fotos. ¿Estás listo? ¡Prepara las maletas!