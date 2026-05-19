Cada vez falta menos para que ocurra uno de los eventos más esperados por la astronomía y los fanáticos del espacio exterior en los últimos años: un eclipse solar total que oscurecerá parte de la Tierra por más de 6 minutos.

De acuerdo con estimaciones de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), próximamente ocurrirá el Eclipse del Siglo, que es como la ciencia ha apodado al futuro eclipse solar total debido a su tipo, duración y magnitud dentro del ciclo solar Saros 136. Se estima que dure aproximadamente 6 minutos y 39.5 segundos.

El ciclo Saros 136 es una de las series de eclipses solares más impresionantes registradas por la astronomía, ya que produce algunos de los eclipses totales más largos de la era moderna. Esta secuencia ocurre cada 18 años y 11 días , siempre cerca del nodo descendente de la Luna.

La serie comenzó el 14 de junio de 1360 y finalizará hasta el 30 de julio de 2622. El fenómeno más reciente ocurrió el 22 de julio de 2009 y fue considerado hasta ese momento el eclipse total más largo del siglo XXI, con una duración de 6 minutos y 38 segundos.

Los astrónomos consideran al Saros 136 una serie histórica porque también generó los seis eclipses totales más largos del siglo XX, incluyendo tres que superaron los siete minutos de oscuridad total.

El próximo gran eclipse de esta serie ocurrirá el 2 de agosto de 2027 a las 7:30 UTC y ya despierta expectativa entre expertos y aficionados de todo el mundo. Para ese momento, a partir de la publicación de este artículo, faltan 439 días.

¿Desde donde se verá el eclipse solar del 2027? ¿México lo podrá ver?

El fenómeno será visto en varias latitudes del centro norte del Océano Atlántico, Europa y África, así como Medio Oriente y partes de Asia hacia el Océano Índico, apunta la NASA.

Los expertos señalan que el mejor lugar donde se verá la oscuridad completa del eclipse solar será el Estrecho de Gibraltar, atravesando el norte de África, hasta la península Arábiga.

Las ubicaciones donde se verá la totalidad serán:

Norte de Marruecos

Norte de Argelia

Norte de Túnez

Noreste de Libia

Norte de Egipto

Suroeste de Arabia Saudita

Oeste de Yemen

Norte de Somalia

Desafortunadamente México no podrá ser testigo de ese fenómeno, así como tampoco ninguna latitud del continente americano. En el oeste de Europa y el norte de África lo verán de forma parcial.

¿Qué es un eclipse solar? ¿Qué ocurre durante este fenómeno?

Un eclipse total de Sol ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar en ciertas regiones del planeta. De acuerdo con la NASA, este fenómeno sólo puede observarse dentro de una franja específica llamada camino de totalidad, donde el cielo se oscurece temporalmente como si fuera de noche.

Durante un eclipse total, la Luna cubre totalmente el disco solar y permite ver un fenómeno conocido como la corona solar o el anillo de fuego, la capa exterior brillante de la atmósfera del Sol que normalmente permanece oculta por la intensa luz solar.

La NASA explica que este tipo de eclipse sucede porque, aunque el Sol es muchísimo más grande que la Luna, también está mucho más lejos de la Tierra, lo que hace que ambos parezcan tener un tamaño similar desde nuestra perspectiva.

Asimismo, la agencia señala que los eclipses totales de Sol son eventos astronómicos poco frecuentes y de gran importancia científica, ya que ayudan a estudiar la corona solar, el clima espacial y el comportamiento de la atmósfera terrestre.

Además, recomienda nunca observar el eclipse de este tipo directamente sin protección especial certificada, ya que mirar el Sol sin filtros adecuados puede causar daños permanentes en la vista, incluida la ceguera.