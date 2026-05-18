Al menos dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron suspendidos tras ser denunciados por, presuntamente, detener de manera violenta a dos jóvenes en la alcaldía Magdalena Contreras este fin de semana.

De acuerdo con un video publicado en TikTok por FerF1_, la noche del pasado 16 de mayo, dos oficiales la interceptaron, junto con su novio, a la altura de la calle Luis Cabrera, en la Ciudad de México.

La víctima señala que los uniformados los acusaron de atropellar a un oficial en un punto de revisión de alcoholímetro, metros atrás, por lo que les exigieron bajarse del auto.

La joven negó las acusaciones y en su relato en redes aseguró que, mediante intimidación verbal y física, los oficiales los obligaron a descender, pero al estar en la calle los policías la sometieron, junto con su novio, y a ambos los maltrataron.

A raíz de este relato, en su cuenta de TikTok, compartió otro video, aparentemente tomado por un testigo, donde se muestra cómo la pareja intenta no ser detenida, y entre gritos se escucha decir al novio que él no atropelló a nadie.

Los uniformados lograron subir al novio de la joven a la patrulla, con marcas de golpes en el rostro.

Ambas grabaciones se viralizaron en redes causando indignación entre los cibernautas, quienes cuestionaron la respuesta de las autoridades.

En contraste, hay otros usuarios que exigen a la joven pruebas para creer en su versión.

Ante la viralidad del caso, la SSC emitió una ficha informativa en X donde afirmó que la "Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación y se mantiene en contacto con las personas afectadas ".

Confirmó que los oficiales implicados ya fueron identificados y que mientras se deslindan responsabilidades están suspendidos.

En medio de la polémica en X se menciona otro video en el que presuntamente, la pareja habría cambiado de lugar antes de acercarse al alcoholímetro. Sin embargo, las autoridades no han confirmado la veracidad de ninguno de los reportes que sobre este caso.