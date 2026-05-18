La Liga MX confirmó fechas y definió los estadios donde se jugarán el partido de ida y vuelta de la gran final del Torneo Clausura 2026.

Tras el cardiaco fin se semana, Cruz Azul y Pumas son los equipos que buscarán llevarse el triunfo de este año.

¿Dónde jugarán el partido de IDA?

Luego de que el pasado 14 de mayo la FIFA tomara el control oficial sobre el Estadio Banorte en el marco del próximo arranque de la Copa Mundial de futbol, el Cruz Azul se había quedado sin cancha de juego.

En medio de la expectativa de la afición azulcrema, la Liga MX reveló este lunes dónde será el partido de IDA Cruz Azul vs Pumas.

Fecha: jueves 21 de mayo

Horario: 8:00 de la noche

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

¿Dónde será la gran final del Clausura 2026?

La gran final de la Liga MX se realizará en la casa de los Pumas.

Fecha partido vuelta Pumas vs Cruz Azul: domingo 24 de mayo

domingo 24 de mayo Horario: 7:00 de la noche

Sede: Estadio Olímpico Universitario

¡Listos los horarios de la Gran Final! 📆



IDA: Jueves 21 de mayo a las 20:00 horas | Ciudad de los Deportes



VUELTA: Domingo 24 de mayo a las 19.00 horas | Estadio Olímpico Universitario



¡VAMOS JUNT8S EN C.U. POR LA HISTORIA! 🤩#Junt8sPorLaHistoria pic.twitter.com/kGVHju9KYW — PUMAS (@PumasMX) May 18, 2026

¿Cómo cerraron las semifinales de la Liga MX?

El pasado sábado, el Cruz Azul obtuvo su pase tras imponerse a la Chivas Rayas del Guadalajara en su casa, 2-1.

Tras su victoria, el marcador global reveló el avance de los Celestes donde quedaron 4-3, convirtiéndose así en el primer finalista de la Liga MX.

El rival de la Máquina se definió este domingo tras el explosivo partido de los Pumas vs Pachucha.

En el cual los Tuzos no pudieron anotar y los universitarios sumaron un gol, provocando que, quedaran empates en el marcador final, 1-1.

El pase de Pumas fue gracias a que se posicionaron como líderes en la temporada regular del Torneo Clausura 2026 y el Pachuca quedó en cuarto lugar.