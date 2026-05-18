Tres hombres fueron asesinados durante un tiroteo perpetrado el lunes en una mezquita de San Diego, y los dos atacantes también están muertos, informó la policía.

Se cree que ambos agresores son adolescentes y el caso es considerado un crimen de odio, dijo el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, en una conferencia de prensa.

🇺🇸 | Tiroteo en el Centro Islámico de San Diego (California): Imágenes aéreas muestran a una persona tendida en un charco de sangre fuera del recinto.



Al menos tres personas muertas, incluido un guardia de seguridad y dos miembros del personal de la escuela islámica, según el… pic.twitter.com/u4Jo6L69BU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 18, 2026

El tiroteo ocurrió en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado de San Diego. El Centro Islámico está ubicado a unos 14 kilómetros (9 millas) al norte del centro de San Diego.

El campus incluye la Escuela Al Rashid, que según el sitio web ofrece cursos de idioma árabe, estudios islámicos y el Corán.

Imágenes de televisión tomadas desde el aire mostraban a más de una docena de niños tomados de la mano siendo guiados fuera del estacionamiento del centro, que estaba rodeado por decenas de vehículos policiales.

La oficina del gobernador Gavin Newsom dijo que estaba siendo informado.

“Estamos agradecidos con los socorristas que acudieron a la escena que trabajan para proteger a la comunidad, e instamos a todos a seguir la orientación de las autoridades locales”, publicó su oficina en la red social X.

>>@CAGovernor Gavin Newsom has been briefed on an evolving situation in Clairemont community of San Diego, near the Islamic Center.



The Governor’s Office of Emergency Services (@Cal_OES) is coordinating with local law enforcement.



We are grateful to the first responders on the… — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 18, 2026

El sitio web dice que su misión es no sólo servir a la población musulmana sino también “trabajar con la comunidad en general para servir a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”.

Allí se realizan cinco oraciones diarias, y la mezquita trabaja con otras organizaciones y personas de todas las religiones en causas sociales.