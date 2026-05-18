Las autoridades mexicanas congelaron de "manera preventiva" las cuentas del gobernador con licencia, Ruben Rocha Moya, solicitado por narcotráfico en Estados Unidos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha pedido pruebas contundentes antes de actuar en contra del funcionario.

Al respecto, en un comunicado la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que dichas medidas "derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos realizaron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP)".

SHCP detalló que estas medidas no implican una "acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo".

📢 #Comunicado de prensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, informa sobre medidas preventivas de inmovilización de Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa.



La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas… pic.twitter.com/HHKesBnToA — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 18, 2026

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el caso del gobernador de Sinaloa?

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes en rueda de prensa que el congelamiento de las cuentas de Rocha se hizo de "manera preventiva". "Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, (se hace) de manera automática, preventiva".

"Si hay pruebas, que la fiscalía actúe", indicó Sheinbaum. " No tenemos nada, absolutamente nada, qué esconder y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales, ni de cuello blanco ni de criminales comunes ni de la delincuencia organizada".

Rocha gobernaba Sinaloa desde 2021 y tras la investigación en su contra de manera "categórica y absoluta" rechazó los cargos.

¿Quiénes son los exfuncionarios de Rocha que se entregaron en Estados Unidos?

Cabe destacar que hace un par de semanas Ruben Rocha abandonó el cargo de manera provisional como mandatario de Sinaloa, luego que la fiscalía de Nueva York solicitara su arresto y deportación por presunta vinculación al Cártel de Sinaloa.

Aunado a ello, dos exfuncionarios de Rocha se entregaron la semana pasada a las autoridades estadounidenses. El paradero del gobernador es desconocido.

El Cártel de Sinaloa es uno de los seis grupos mexicanos de narcotráfico designados como organizaciones terroristas por el presidente Donald Trump. Fue liderado por el temido capo Joaquín "Chapo" Guzmán hasta 2016, cuando fue capturado y luego extraditado a Estados Unidos.

Cumple en la actualidad cadena perpetua.

Dos facciones de esa mafia -una formada por los hijos del capo, los "Chapitos"- libran una guerra intestina que ha dejado miles de muertos en el estado.