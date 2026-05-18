Mientras mantienen detenida a Erika ‘N’ por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Carolina Flores, las autoridades venezolanas han analizado sus últimas declaraciones sobre cómo y por qué mató a la exreina de belleza el pasado 15 de abril en Polanco, Ciudad de México.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Douglas Rico, señaló que Erika María Herrera ha mostrado una actitud “fuerte” a pesar de su edad y del presunto delito del que se le acusa tras haber sido arrestada en Caracas, Venezuela el pasado 29 de abril, casi dos semanas después de su crimen.

“La señora tiene una actitud muy fuerte para su edad, 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, señaló Rico.

Aunado a esto, el servidor público y la doctora Maite Rodríguez del CICPC, detallaron en una transmisión en redes sociales que la señalada fue puesta a un análisis conductual para entender las razones que la motivaron a asesinar a su nuera.

La especialista señaló que Erika ‘N’ tenía cierta fijación por su hijo, Alejandro Sánchez Herrera, esposo de Carolina, e hizo énfasis en que la mujer sintió una posesión hacia la vida de su hijo, lo que ocasionó un choque contra la exreina de belleza.

“¿Es más el celo de la madre hacia el varón o hacia la hembra?”, cuestionó Rico en la charla que sostuvo con la especialista.

“Más que el celo hacia el hijo es hacia la rivalidad de la pareja que llega porque la siente como una amenaza. Cuando llega otra persona a querer ‘robarte’ espacio que tú sientes que te pertenece (...) porque cuando tenemos al hijo pensamos que es nuestro, que es una vida que nos pertenece y esto es totalmente contra natural, nosotros sólo somos administradores de cada vida y tenemos la responsabilidad de crear un ser humano equilibrado en todas sus áreas”, respondió Rodríguez.

“Esta ciudadana no hubiese llegado a donde llegó si ella hubiese equilibrado su vida mental, su vida física y su vida espiritual de la misma manera, construyendo hábitos diarios (...) para tener hijos equilibrados. Una madre con poca salud mental lamentablemente hace a su hijo un depósito de todas sus heridas emocionales”, agregó.

Cabe recordar que Erika ‘N’ le dijo a su hijo que había matado a Carolina porque le pertenecía y que él era suyo y la modelo se lo había "robado".

En el video difundido sobre el momento del crimen, Alejandro Sánchez le pregunta a Erika ‘N’ qué había hecho con la exreina de belleza a lo que la sospechosa responde: “Nada, me hizo enojar. Tú eres mío y ella te robó”.

Dichas imágenes mostraron que la sospechosa acabó con la vida de su nuera con seis balazos en el interior de un departamento de Polanco el 15 de abril. De acuerdo con los informes, Erika ‘N’ fue denunciada por su hijo un día después, lo que le permitió huir en taxi, tomar un vuelo y llegar a Venezuela el 16 de abril.

Durante el análisis conductual que le realizaron las autoridades venezolanas se reveló que la mujer había disparado por “accidente” con un “juguetito” que su marido le heredó antes de morir.

“Ella habló de un ‘juguetico’, no dice un arma de fuego. Al preguntarle sobre la ubicación de esa arma, por supuesto no puedo haber viajado con ella, dice que no se acuerda”, apuntó Douglas Rico en la transmisión.