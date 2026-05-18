Una pelea multitudinaria entre adolescentes dentro de un restaurante Chipotle Mexican Grill en Navy Yard, Washington DC, provocó momentos de caos y una fuerte movilización policial durante la noche del sábado, luego de que varios jóvenes comenzaran a golpearse y lanzarse sillas dentro del establecimiento.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), los agentes acudieron alrededor de las 8:41 p. m. al restaurante ubicado en la cuadra 1200 de First Street SE tras recibir reportes de una gran riña dentro del local. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron al lugar, todos los involucrados ya habían escapado.

Videos grabados dentro del restaurante muestran el momento en que dos grupos de adolescentes comenzaron a discutir antes de enfrentarse físicamente. En las imágenes se observa cómo varios jóvenes se lanzan puñetazos y utilizan sillas como armas, mientras clientes intentan alejarse del caos.

Massive brawl broke out Friday night at a Chipotle in the Navy Yard area. pic.twitter.com/xqZTliXWvK — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Según el informe policial, algunos de los adolescentes vestían ropa negra y pasamontañas. En uno de los momentos más violentos del video, un joven toma una silla y aparentemente golpea con ella a otros dos adolescentes en la cabeza.

Pese a la intensidad de la pelea campal en el restaurante Chipotle de Washington DC, la policía confirmó que no se reportaron personas heridas ni daños materiales dentro del establecimiento.

Vecinos denuncian violencia constante en Navy Yard

Residentes de la zona aseguraron que este tipo de disturbios se ha vuelto cada vez más frecuente durante los fines de semana en Navy Yard, una de las áreas más concurridas de Washington DC.

Ken Ledet, vecino del sector, declaró que las escenas violentas protagonizadas por adolescentes ya son habituales los viernes y sábados por la noche.

“Ya no sorprende, porque se ha convertido en algo habitual, pero sigue siendo decepcionante”, afirmó.

El residente señaló además que suele acudir con frecuencia al restaurante Chipotle donde ocurrió la pelea, por lo que dijo sentirse afortunado de no haber estado presente durante el incidente.

Autoridades endurecen medidas contra menores y padres por toque de queda

La pelea ocurrió apenas un día después de que la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunciara nuevas acciones legales contra los padres de menores involucrados en las llamadas “tomas de control por parte de adolescentes”.

Pirro aseguró que su oficina comenzará a procesar a los padres que violen las leyes de toque de queda en Washington DC, al considerar que permiten o facilitan conductas delictivas por parte de menores.

Actualmente, la ciudad mantiene un toque de queda para menores de 18 años desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m. de domingo a jueves, y desde las 12:01 a. m. los viernes y sábados.

Además, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó recientemente una ley que permitirá al jefe de policía establecer zonas especiales de toque de queda para menores en áreas problemáticas, aunque la medida entrará en vigor hasta finales del verano.

Crece preocupación por “tomas de control” de adolescentes

En los últimos meses, vecinos de Navy Yard han denunciado repetidas reuniones masivas de adolescentes que derivan en disturbios, peleas y caos en espacios públicos y comercios de Washington DC.

Las autoridades investigan ahora si algunos de los menores involucrados en la pelea del sábado podrían enfrentar cargos, mientras crece la presión para endurecer las medidas de seguridad y vigilancia en la zona.