Salma Hayek demostró por qué es una de las figuras más magnéticas del cine internacional al acaparar todas las miradas durante su paso por el Festival de Cannes, donde deslumbró con un espectacular vestido de plumas, en color blanco, que combinó elegancia, audacia y una presencia escénica impactante.

La actriz mexicana apareció en uno de los eventos más esperados del certamen con un diseño que no solo resaltaba su estilo, sino que también reflejaba el glamour clásico que distingue a la alfombra roja.

Salma Hayek. Foto: AFP

Salma Hayek. Foto: AFP

El look, definido por un delicado trabajo de plumas y una silueta impactante, se convirtió rápidamente en uno de los más comentados de la noche, posicionando a Hayek entre las mejores de la gala.

La velada formó parte de la prestigiosa cena Women In Motion organizada por Kering, un evento que celebra y visibiliza la contribución de las mujeres en la industria cinematográfica. Salma Hayek acudió a la entrega de premios acompañada de su esposo François-Henri Pinault, el multimillonario, director ejecutivo del conglomerado Kering.

Salma Hayek. Foto: AFP

En esta edición, la reunión reunió a destacadas estrellas de Hollywood, entre ellas Julianne Moore y Demi Moore.

La actriz mexicana ha contado que se mantiene en forma practicando yoga, toma jugos depurativos y pasea a sus múltiples perros.

En una entrevista con la revista Glamour, también reflexionó sobre lo que significa envejecer. “Pensé que envejecer significaba que ya no iba a trabajar. Estoy trabajando. Pensé que envejecer significaba que ya no iba a estar enamorada. Estoy enamorada”.

“No siento que haya perdido mi flexibilidad, ni mi agilidad, ni siquiera mi fuerza... ¡Diablos!, todavía sigo adelante. Qué sorpresa. Todavía estoy aquí. Intentaron deshacerse de mí de mil maneras. Todavía estoy aquí”, declaró.

En una entrevista con The New York Times, también aseguró que nunca se lava la piel por la mañana.

“Mi abuela me enseñó que por la noche tu piel reabastece todo lo que perdiste durante el día. La limpio muy bien por la noche pero, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto? Eso lo dicen las empresas para que te hagan usar más productos”.

Señala que por las mañanas sólo aplica agua de rosas para “despertar su piel” y aplica crema hidratante. Salma Hayek no usa protector solar, a menos de que vaya a estar expuesta a los rayos solares durante todo el día.

“No creo que los productos químicos en el protector solar sean buenos para tu piel. Creo en usarlo cuando lo necesites”, apunta.