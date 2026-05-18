El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender las redes sociales tras publicar una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece escoltando a un supuesto extraterrestre esposado dentro de una base militar estadounidense.

En la imagen viral, compartida a través de su cuenta de Truth Social, Trump aparece acompañado por elementos del Servicio Secreto de la Casa Blanca mientras camina junto a una figura alienígena arrestada, con esposas en las manos y en los pies.

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La publicación desató una ola de reacciones, memes y teorías conspirativas relacionadas con ovnis y secretos gubernamentales, incluso se ha dicho que el mismo presidente compartió la imagen burlándose de los hallazgos alienígenas que supuestamente Estados Unidos ha tenido bajo su poder durante décadas.

La controversia vinculada a esta imagen de IA ganó relevancia debido a que la publicación ocurrió pocos días después de que la Casa Blanca difundiera documentos y videos vinculados con avistamientos de ovnis y FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados), además de presunta evidencia de vida alienígena en la Tierra.

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Entre los archivos publicados hace más de una semana se incluyen grabaciones militares, reportes de inteligencia y testimonios relacionados con objetos no identificados observados en espacio aéreo estadounidense en los últimos años.

Especialistas en el tema y usuarios de internet han reaccionado en redes sociales señalando que la imagen podría interpretarse de muchas formas: desde una simple broma por parte del presidente hasta una manera de preparar al público para futuras revelaciones.

U.S. President Donald Trump shares AI-generated photo with an alien on Truth Social. pic.twitter.com/a5zuLVadJ8 — Open Source Intel (@Osint613) May 17, 2026

Otros usuarios fueron más críticos y consideraron que se trata de una estrategia para distraer la atención pública del caso de pedofilia y la red sexual de Jeffrey Epstein o la guerra en Medio Oriente o alimentar teorías conspirativas.

La publicación también generó memes virales. Uno de los más compartidos muestra a Trump caminando junto a Elon Musk y el extraterrestre, mientras Jeffrey Epstein aparece liderando el grupo.

‼️🇺🇸 President Donald Trump is now sharing photos of himself alongside an alien.



Something strange is coming. pic.twitter.com/Al7mto9DQO — Defense Intelligence (@DI313_) May 18, 2026

Trump ya había causado controversia anteriormente al promover la liberación de archivos relacionados con ovnis, incluso prometió que su administración sería transparente con la publicación de varios documentos que prueban la presencia extraterrestre en la Tierra.

En febrero pasado, Donald Trump ordenó al Pentágono y al secretario de Guerra, Pete Hegseth, la revelación de dicho material, en una declaración separada, el presidente de Estados Unidos señaló que la documentación será compartida “muy, muy pronto” y que serán “muy interesantes”.