Bella Hadid deslumbró con su belleza y figura de ensueño durante su reciente visita a Cannes; la supermodelo fue fotografiada disfrutando de un paseo en yate junto a sus amigos.

Los paparazzis fotografiaron a Bella destilando glamour y belleza al natural, luciendo sólo un pequeño traje de baño en color metálico, compuesto por un bralette de cota triangular y un bikini atado por los costados.

Presumió su belleza natural al llevar su cabellera oscura atada en un moño alto estilo clean, que después se soltó para meterse al agua; su rostro se vio sin gota de maquillaje. Complementó el look veraniego con gafas solares rectangulares, pequeños anillos de oro y pendientes largos a juego.

La celebridad ha impuesto moda durante su asistencia al Festival de Cine de Cannes. En cada aparición se ha lucido con atuendos de impacto en colores metálicos, incluido un vestido dorado de escote en V de Versace y un vestido de gala gris en corte lápiz de Prada.

Pero eso no es todo, la modelo también ha presumido joyas millonarias de Chopard, entre elegantes pendientes, anillos de diamantes y collares que acaparan la atención de propios y extraños.

Su presencia en Cannes se da después de haber sido tema de conversación previo a la MET Gala 2026, a la cual decidió no ir debido al patrocinio de 10 millones de dólares hecho por parte de Jeff Bezos y su esposa Lauren Sánchez.

Bella Hadid seen at a yacht in Cannes today. pic.twitter.com/rp5BnlQtie — Bella Hadid Midias | Fansite (@BHAmidias) May 18, 2026

Bella Hadid se ausentó por cuarto año consecutivo de la MET, en medio de la polémica que rodeó la participación de Bezos y Lauren como patrocinadores y presidentes honorarios del evento.

La ausencia de la modelo coincidió con una publicación en redes sociales a la que dio “me gusta”, donde se criticaba el vínculo entre Amazon y el ICE por supuestos contratos relacionados con tecnología y rastreo migratorio.

El gesto fue interpretado por muchos usuarios como una postura indirecta frente a la controversia política que envolvió la gala de este año.

Incluso Meryl Streep habría tomado distancia de la gala al retirarse como copresidenta, según reportes surgidos tras el anuncio del patrocinio de Bezos; Zendaya también rechazó la invitación al evento de última hora.

Mientras tanto, otras figuras cercanas a Bella, como su hermana Gigi Hadid y sus amigas Kylie Jenner, Kendall Jenner y Hailey Bieber, sí asistieron al evento.