El proceso para obtener la ciudadanía estadounidense incluye uno de los momentos más importantes: la entrevista de naturalización. Durante esta etapa, los solicitantes no solo revisan su caso con un oficial, sino que también deben demostrar conocimientos básicos del país y del idioma inglés.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), este procedimiento forma parte esencial del trámite y es determinante para obtener la aprobación final.

¿En qué consiste la entrevista de ciudadanía?

Durante la entrevista, un oficial de USCIS evalúa la solicitud del aspirante y su elegibilidad. En este proceso, el solicitante deberá:

Responder preguntas relacionadas con su Formulario N-400 (Solicitud de Naturalización).

Confirmar información sobre sus antecedentes personales y migratorios.

Presentar el examen de naturalización, si no califica para una exención.

Este examen consta de dos partes principales:

Examen de inglés: mide la capacidad de leer, escribir y hablar inglés básico.

Examen de educación cívica: evalúa conocimientos sobre la historia y el gobierno de Estados Unidos.

Preguntas comunes en la entrevista de ciudadanía

Aunque el oficial puede adaptar la conversación según cada caso, hay categorías de preguntas frecuentes que suelen abordarse en la entrevista:

1. Preguntas sobre la solicitud (Formulario N-400)

¿Cuál es su nombre completo?

¿Dónde vive actualmente?

¿Cuánto tiempo lleva residiendo en Estados Unidos?

¿Ha salido del país recientemente?

¿Cuál es su estado civil?

Estas preguntas buscan verificar que la información presentada sea correcta y coherente.

2. Preguntas sobre antecedentes personales

¿Ha tenido problemas legales o arrestos?

¿Ha trabajado en Estados Unidos?

¿Ha cumplido con sus obligaciones, como el pago de impuestos?

El oficial revisa que el solicitante cumpla con los requisitos de elegibilidad y buena conducta moral.

3. Preguntas del examen de inglés

Durante esta parte, el solicitante debe demostrar habilidades básicas como:

Leer una oración en inglés.

Escribir una oración dictada.

Responder preguntas sencillas en inglés durante la entrevista.

4. Preguntas de educación cívica

El examen incluye preguntas sobre temas como:

Historia de Estados Unidos.

Sistema de gobierno.

Derechos y responsabilidades de los ciudadanos.

El solicitante debe responder correctamente a preguntas sobre estos temas para aprobar esta parte del examen.

Qué saber sobre el trámite de ciudadanía

Es importante tener en cuenta algunos aspectos clave del proceso:

El examen es obligatorio: todos los solicitantes deben presentarlo, salvo que califiquen para alguna exención.

Puede haber diferentes versiones del examen: USCIS ha indicado que existen actualizaciones en el examen de educación cívica dependiendo de la fecha de solicitud.

Hay recursos de estudio disponibles: el gobierno proporciona materiales gratuitos para prepararse.

Se puede repetir en algunos casos: si no se aprueba alguna parte, el solicitante puede tener otra oportunidad.