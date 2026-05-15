Ingresar a Estados Unidos implica mucho más que presentar el pasaporte y la visa en el aeropuerto. Para miles de viajeros, el proceso de migración puede convertirse en una experiencia tensa, llena de preguntas y revisiones que buscan confirmar que el motivo del viaje coincide con lo declarado.

En ese contexto, una de las dudas más frecuentes es si las autoridades pueden revisar el celular al momento de cruzar la frontera, una práctica que, aunque no ocurre en todos los casos, sí está contemplada dentro de sus facultades.

Al llegar a un puerto de entrada —ya sea un aeropuerto o un cruce terrestre— todos los visitantes deben pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante este primer filtro, las preguntas suelen enfocarse en establecer el propósito del viaje: destino dentro del país, duración de la estancia, hospedaje, acompañantes, dinero disponible y vínculos en Estados Unidos. El objetivo es confirmar que se trata de una visita temporal acorde al tipo de visa.

Sin embargo, si las respuestas generan dudas o inconsistencias, el viajero puede ser enviado a una segunda inspección más detallada.

Esta segunda revisión, conocida entre viajeros como “el cuartito”, implica un proceso más exhaustivo. El visitante es escoltado a una sala donde oficiales especializados continúan la entrevista, repitiendo preguntas y solicitando pruebas adicionales, como reservaciones de hotel, boletos de regreso o itinerarios detallados.

Además, las autoridades pueden revisar el equipaje minuciosamente, abrir maletas y verificar objetos personales para descartar la presencia de artículos prohibidos o inconsistencias con lo declarado.

Es en este punto donde surge la preocupación sobre los dispositivos electrónicos. De acuerdo con las facultades del CBP, los oficiales pueden revisar celulares, computadoras y otros equipos si consideran necesario verificar la información proporcionada por el viajero.

Esto puede incluir la revisión de mensajes, correos o contenido que ayude a confirmar el motivo del viaje. Incluso, organizaciones como la ACLU han advertido que las autoridades pueden copiar información almacenada en los dispositivos como parte de sus inspecciones.

Negarse a proporcionar acceso al celular no siempre es una opción sin consecuencias. En la práctica, los viajeros que se resisten pueden enfrentar retrasos prolongados, interrogatorios adicionales o incluso la confiscación del dispositivo para un análisis más profundo.

En el caso de personas con visa, la falta de cooperación también podría derivar en la negativa de ingreso al país. Por esta razón, quienes han pasado por este proceso recomiendan mantener coherencia en la información y llevar a la mano documentos que respalden el viaje.

Las autoridades estadounidenses también tienen la capacidad de cancelar una visa si detectan indicios de uso indebido, como intentar trabajar con una visa de turista o proporcionar información falsa.

En escenarios más graves, esto puede resultar en la deportación inmediata y en restricciones futuras para ingresar al país. Por ello, expertos y viajeros coinciden en que la mejor estrategia al pasar migración es ser honesto, claro y consistente en todas las respuestas.

Aunque no todos los visitantes son sometidos a revisiones de celular o a inspecciones secundarias, la posibilidad existe y forma parte de los protocolos de seguridad fronteriza de Estados Unidos.

Entender cómo funciona el proceso y qué pueden solicitar las autoridades permite a los viajeros estar mejor preparados y evitar contratiempos en su ingreso al país.