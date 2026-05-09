Las madres representan uno de los pilares más importantes de la sociedad, gracias a la red de cuidados que construyen día a día para el desarrollo de sus hijos dentro de distintos ámbitos.

Aunque en los últimos años se ha impulsado un reconocimiento más amplio a su labor —muchas veces no remunerada—, el Día de las Madres sigue siendo una ocasión clave para agradecer su esfuerzo, dedicación y amor incondicional con pequeños detalles significativos.

¿Cuándo se celebra el Día de las Madres en México?

En México, el Día de las Madres se celebra cada 10 de mayo, una tradición que se remonta a 1922. Aunque su origen no es completamente claro, se ha vinculado tanto a la influencia de Estados Unidos como a la iniciativa del periodista Rafael Alducín, quien promovió la fecha desde el periódico Excélsior. Con el paso del tiempo, la celebración se consolidó y adquirió mayor relevancia, especialmente a partir de 1949 con la inauguración del Monumento a la Madre. Este 2026, será domingo 10 de mayo.

¿Cuándo se celebra el Día de las Madres en Estados Unidos?

En contraste, en Estados Unidos se conmemora el segundo domingo de mayo, tradición que se formalizó en 1914 tras los esfuerzos de figuras como Anna Jarvis, quien buscaba rendir homenaje al papel fundamental de las madres en la sociedad. Este 2026 también será el domingo 10 de mayo.

Lo importante es encontrar formas sinceras de celebrar a mamá sin necesidad de gastar grandes cantidades de dinero. Aquí te compartimos cinco ideas de regalo con poco presupuesto para hacerla sentir especial:

5 ideas de regalo con poco presupuesto

Cine en casa: Organiza una tarde de películas con snacks, cobijas y una ambientación acogedora para disfrutar juntas.

Álbum de recuerdos: Reúne fotografías importantes de su vida y crea un detalle que reconozca su historia personal y logros.

Día de relajación: Puedes regalarle una sesión de spa con masajes y cuidados en casa. Compra velas y cremas con aromas deliciosos.

Ropa cómoda para descansar: Una pijama suave, pantuflas o una bata son detalles prácticos y reconfortantes.

Tarde creativa con flores: Compren plantas y decoren macetas juntas, creando un momento especial lleno de creatividad.

Celebrar el Día de las Madres no se trata del costo del regalo, sino del valor emocional que transmite. Un gesto sencillo, pero pensado con cariño, puede convertirse en un recuerdo inolvidable para una de las personas más importantes de nuestra vida.