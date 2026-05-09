El 10 de mayo es una de las fechas más significativas del calendario en México, un día dedicado a honrar el amor incondicional, la entrega y la fortaleza de las madres. En esta celebración tan especial, miles de personas buscan la manera perfecta de expresar lo que sienten, ya sea a través de palabras sinceras, detalles emotivos o pequeños gestos que marcan la diferencia.

En la era digital, WhatsApp se ha convertido en una de las formas más rápidas y cercanas de enviar cariño, especialmente cuando la distancia impide un abrazo. Por ello, las frases bonitas e imágenes llenas de emoción y color se han vuelto una opción ideal para sorprender a mamá desde temprano y recordarle lo importante que es en nuestra vida.

Preparamos una selección de 30 frases conmovedoras junto con imágenes listas para compartir, diseñadas para transmitir amor, gratitud y admiración en este Día de las Madres. Ya sea que busques algo dulce, inspirador o lleno de alegría, aquí encontrarás opciones perfectas para hacer de este 10 de mayo un momento inolvidable.

1. "Una madre es aquella que puede ocupar el lugar de todos los demás, pero cuyo lugar nadie más puede ocupar".- Gaspard Mermillod.

2. "La vida no viene con un manual, viene con una madre”. -Desconocido.

3. "Madre es un verbo. Es algo que haces. No solo quién eres".- Cheryl Lacey Donovan.

Día de las Madres. Foto: iStock/Choreograph

Día de las Madres. Foto: iStock/Choreograph

4. “El amor de una madre libera”, Maya Angelou.

5. “El corazón de una madre es un profundo abismo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón”, Honore de Balzac.

6. “El amor de una madre por su hijo es como ninguna otra cosa en el mundo. No conoce ley, ni piedad, fecha. Aplasta sin piedad todo lo que se interpone en su camino”, Agatha Christie.

7. “La maternidad te pone de rodillas de una manera que no te deja lugar para juzgar a los demás. Te hace ver que no hay ideal: una lucha constante, un compromiso constante, pero el amor supremo”, Maggie Gyllenhaal.

8. “Tener hijos, la responsabilidad de criar seres humanos buenos, amables, éticos y responsables, es el trabajo más grande en el que cualquiera puede embarcarse”, María Shriver.

Día de las Madres. Foto: iStock/Choreograph

Día de las Madres. Foto: iStock/Choreograph

9. “Todo lo que soy, o espero llegar a ser, se lo debo a mi ángel madre”, Abraham Lincoln.

10. “El amor de madre es paz. No es necesario adquirirlo, no es necesario merecerlo”, Erich Fromm.

11. “Nacemos del amor; El amor es nuestra madre”, Rumi.

12. “La maternidad es la apuesta más grande del mundo. Es la gloriosa fuerza vital. Es enorme y aterrador, es un acto de infinito optimismo”, Gilda Radner.

13. “Nada está realmente perdido hasta que tu mamá no puede encontrarlo”, anónimo.

14. “El amor de una madre perdura a través de todo”, Washington Irving.

Día de las Madres. Foto: iStock/Choreograph

Día de las Madres. Foto: iStock/Choreograph

15. “Dios no podía estar en todas partes, y por eso hizo a las madres”, Rudyard Kipling.

16. “Una madre entiende lo que un niño no dice”, proverbio judío.

17. “Los brazos de una madre son más reconfortantes que los de cualquier otra persona”, princesa Diana.

18. "No es fácil ser madre. Si fuera fácil, los padres lo harían".- Dorothy, Las chicas de oro.

19. "No hay forma de ser una madre perfecta y hay un millón de formas de ser una buena madre'' .- Jill Churchill.

20. "No puedo imaginar ningún heroísmo más grande que la maternidad".- Lance Conrad.

¡Feliz Día de las Madres! 35 frases e imágenes para celebrarlas el 10 de mayo

¡Feliz Día de las Madres! 35 frases e imágenes para celebrarlas el 10 de mayo

21. "Eres la luz que ilumina mi camino, mamá. ¡Feliz Día de las Madres!"-

22. "Gracias por tu amor incondicional y por estar siempre a mi lado. ¡Te quiero, mamá!".

23. "Eres mi inspiración y mi fuerza. ¡Feliz Día de las Madres!".

24. "Cada día agradezco tenerte en mi vida. ¡Feliz Día de las Madres, mamá!".

¡Feliz Día de las Madres! 35 frases e imágenes para celebrarlas el 10 de mayo

¡Feliz Día de las Madres! 35 frases e imágenes para celebrarlas el 10 de mayo

25. "Tu amor es el mejor regalo que he recibido. ¡Te amo, mamá!".

26. "Eres la mejor mamá del mundo. ¡Feliz Día de las Madres!".

27. "Tu sonrisa es mi mayor alegría. ¡Feliz Día de las Madres, mamá!".

28. "Gracias por ser mi guía y mi apoyo. ¡Te quiero mucho, mamá!".

29. "Eres mi héroe y mi ejemplo a seguir. ¡Feliz Día de las Madres!".

30. "Tu amor hace que cada día sea especial. ¡Te amo, mamá!".

¡Feliz Día de las Madres! 35 frases e imágenes para celebrarlas el 10 de mayo

¡Feliz Día de las Madres! 35 frases e imágenes para celebrarlas el 10 de mayo