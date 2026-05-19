Sin sorpresas, Cristiano Ronaldo fue convocado por la selección de Portugal para disputar, a sus 41 años, su sexto Mundial este verano en Norteamérica, según la lista de 26 jugadores desvelada este martes por el seleccionador Roberto Martínez.

Lesionado con su club saudita Al-Nassr a finales de febrero, Ronaldo tuvo que renunciar a los partidos amistosos disputados por la Seleção en marzo contra México (0-0) y Estados Unidos (victoria 2-0).

El cinco veces Balón de Oro regresó y se prepara por lo tanto para participar en su sexto Mundial, lo que supondría un récord que, sin embargo, igualará salvo sorpresa su gran rival argentino Lionel Messi.

¿Será el Mundial 2026 el último torneo de Cristiano Ronaldo?

El jugador nacido en la isla de Madeira, que además ya ha disputado seis Eurocopas -campeón en 2016-, había confirmado en noviembre de 2025 que el Mundial de 2026 sería el último de su histórica carrera.

"Cuando hablamos de Cristiano Ronaldo, está el icono del fútbol mundial y luego está el jugador, nuestro capitán, que está sometido a la misma exigencia que los demás jugadores " , aseguró Martínez este martes en una rueda de prensa.

"Tiene la competitividad para estar en el Mundial y es, según mi opinión, un capitán ejemplar", insistió el técnico español de 52 años.

¿Quiénes son las figuras de Portugal para el Mundial 2026?

Ronaldo lidera una selección portuguesa de altísimo nivel con un número importante de jugadores en los mejores equipos europeos: Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva y Ruben Dias (Manchester City) o Rafael Leao (Milan).

Martínez incluyó en su lista un cuarto portero, Ricardo Velho, pese a que no podrá figurar en la lista oficial para disputar el Mundial.

"Para nosotros, el trabajo debe ser de alta intensidad en cada sesión de entrenamiento. Hay mucha definición involucrada y necesitamos otro portero. Sabemos que Ricardo Velho no puede estar en el banquillo, pero en dos minutos dijo que estaba listo para ayudar en lo que fuera necesario", justificó Martínez.

En el torneo que tendrá lugar del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, Portugal ha quedado encuadrado en el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la RD del Congo.