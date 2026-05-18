Neymar jugará su cuarto Mundial con Brasil en Norteamérica 2026. Su nombre fue la gran novedad en la convocatoria anunciada este lunes por el seleccionador Carlo Ancelotti, junto a otras figuras como Vinícius Júnior o Raphinha.

Tras meses de debate alrededor de la exestrella del Barcelona y Paris Saint-Germain, Ancelotti cita por primera vez al delantero, de 34 años, máximo anotador histórico de la Canarinha con 79 goles.

El actual jugador del Santos disputó el último de sus 128 partidos con la Canarinha en octubre de 2023, cuando se lesionó de gravedad en un encuentro contra Uruguay en las eliminatorias sudamericanas.

"Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último período jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante", explicó Ancelotti en rueda de prensa.

El atacante solo ha jugado 15 de los 31 partidos del Santos en 2026, por problemas físicos.

El listado presentado en un acto multitudinario en el Museo do Amanhã, en Rio de Janeiro, tiene como grandes referencias ofensivas a Raphinha, campeón de la Liga española con el Barcelona, y Vinícius Júnior, quien busca reivindicarse en el Mundial tras una decepcionante temporada con el Real Madrid.

"No es una lista perfecta", pero "la Copa del Mundo no la va a ganar un equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe, la va a ganar el equipo más resiliente", dijo el italiano, de 66 años.

Campeón mundial en Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea del Sur/Japón 2022, Brasil apostó por Ancelotti tras años de fracasos y pobres resultados por los que fueron destituidos Fernando Diniz y Dorival Júnior.

"Estamos trabajando para poner a Brasil en el lugar que nunca debió dejar. Pueden creer: ¡el hexa viene! ", dijo Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, en la ceremonia de la convocatoria.

Ancelotti, que llegó en junio del año pasado, renovó la semana pasada su contrato hasta 2030.

- Primer mundial para Endrick -

Junto a Neymar, Vinícius y Raphinha, el central Marquinhos, de 32 años, está llamado a ejercer como uno de los líderes de Brasil, mientras se prepara para defender con el PSG el título de la Liga de Campeones de Europa en la final contra el Arsenal, el 30 de mayo en Budapest.

El eje del mediocampo será Casemiro, de 34 años, repescado por Carletto tras su exitoso pasado conjunto en el Madrid. El veterano le ha respondido, dando equilibrio al equipo.

Danilo, del Botafogo, está entre sus acompañantes.

En el ataque entró Endrick, resucitado con el Olympique de Lyon.

"Gracias, Dios. Mi primera Copa del Mundo con la mejor selección del mundo", celebró el goleador de 19 años en redes sociales.

Otra gran sorpresa fue el llamado a Weverton, portero del Gremio, como alternativa a Alisson y Ederson.

Ancelotti hizo frente a bajas importantes por lesión, como las del zaguero Éder Militão y los extremos Estêvão y Rodrygo.

- ¿Titular o suplente? -

"Escogimos a Neymar no porque pensamos que va a ser un buen reserva, escogimos a Neymar porque pensamos que puede aportar calidad, juegue un minuto, cinco, no juegue, o juegue 90 minutos", dijo Ancelotti interrogado insistentemente por los periodistas sobre su elección.

"Tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25", agregó.

Más allá de sus lesiones, Neymar ha protagonizado varias polémicas desde su llegada al Santos, procedente del Al-Hilal saudita.

La última un encontronazo en un entrenamiento del Santos con el hijo del exinternacional brasileño Robinho, Robinho Júnior, por el cual pidió disculpas.

- Convocatoria de Brasil:

Porteros: Alisson (Liverpool, Inglaterra), Ederson (Fenerbahçe, Turquía) y Weverton (Gremio).

Defensores: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira (Flamengo), Bremer (Juventus, Italia), Douglas Santos (Zenit de San Petersburgo), Gabriel Magalhães (Arsenal, Inglaterra), Ibañez (Al-Ahli, Arabia Saudita), Marquinhos (Paris Saint-Germain, Francia) y Wesley (Roma, Italia).

Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle, Inglaterra), Casemiro (Manchester United, Inglaterra), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad, Arabia Saudita) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Olympique de Lyon, Francia), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford, Inglaterra), Luiz Henrique (Zenit de San Petersburgo, Rusia), Matheus Cunha (Manchester United, Inglaterra), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth, Inglaterra) y Vinícius Júnior (Real Madrid, España)