Algunos afortunados residentes de la ciudad de Nueva York pronto tendrán la oportunidad de conseguir boletos baratos para el Mundial de este verano, cuyos precios son elevados.

El alcalde Zohran Mamdani anunció el jueves que se pondrán a disposición 1,000 entradas de 50 dólares para los residentes de la ciudad de más de 8 millones de habitantes, para el evento deportivo más visto del mundo.

“Para ponerlo en perspectiva, eso son cinco lattes en la ciudad de Nueva York”, bromeó Mamdani desde un bar en el barrio Little Senegal de Harlem, junto al delantero de la selección masculina de Estados Unidos Timothy Weah.

Se pondrán a disposición unas 150 entradas por partido para siete de los ocho encuentros que se disputarán en el MetLife Stadium, con capacidad para aproximadamente 82.000 espectadores, ubicado al otro lado del río frente a Manhattan, en Nueva Jersey. La única excepción es la final del 19 de julio, de alta demanda, en la que algunos asientos cuestan ahora casi 33,000 dólares.

Las entradas también incluirán transporte gratuito de ida y vuelta en autobús al estadio para los titulares, indicó el alcalde. Se distribuirán mediante un sorteo que comenzará el 25 de mayo.

Para evitar la reventa, Mamdani señaló que la ciudad tomará medidas para garantizar que las entradas que se distribuyan lleguen a residentes de la ciudad de Nueva York y no se revendan en el mercado secundario.

Afirmó que las entradas no serán transferibles y que habrá una “variedad de maneras” en que los funcionarios municipales verificarán la residencia. Además, solo se entregarán directamente a los aficionados cuando suban al autobús el día del partido.

“Nos estamos asegurando de que la gente trabajadora no quede excluida por el precio del juego que ayudó a crear”, manifestó Mamdani.

El demócrata, que asumió el cargo en enero, sostuvo que el esfuerzo subraya que su administración no se centra únicamente en hacer más asequibles cosas cotidianas como la vivienda y los comestibles.

“Se extiende a hacer posible que cada neoyorquino participe en las cosas que nos hacen humanos”, expresó.

Durante su campaña, Mamdani había instado a la FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, a abaratar el acceso de los neoyorquinos a los partidos reservando el 15% de las entradas a precios con descuento para los residentes. También había lanzado una petición para pedirle a la FIFA que diera marcha atrás en su plan de fijar los precios de las entradas en función de la demanda.

Las entradas de 50 dólares no provienen directamente de la FIFA, sino de las asignadas al comité anfitrión conjunto de Nueva York y Nueva Jersey para los partidos, según la oficina del alcalde.

Anteriormente, la FIFA había puesto a disposición algunas entradas de 60 dólares para cada partido del torneo en Norteamérica tras enfrentar críticas por los precios exorbitantes de los boletos.

Sin embargo, esas entradas de precio reducido fueron a parar a las federaciones nacionales de los equipos que disputan los partidos, y esas federaciones decidieron cómo distribuirlas entre los aficionados fieles que han asistido a encuentros anteriores, tanto en casa como de visitante.

Además del partido por el campeonato, el estadio —sede de los Giants y los Jet de Nueva York de la NFL— tiene previsto albergar cinco partidos de la fase de grupos del Mundial y dos encuentros de la fase de eliminación directa. Los partidos de la fase de grupos de potencias del fútbol como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra, junto con otras selecciones, comienzan el 13 de junio.