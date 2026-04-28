Este 30 de abril, mientras México celebra el Día del Niño, Walt Disney World Resort se convierte en el escenario perfecto para honrar lo más valioso de la infancia: la capacidad de asombro, la imaginación sin límites y esos pequeños grandes momentos que se quedan para siempre. Más que atracciones, estas son experiencias que invitan a vivir la magia a través de los ojos de un niño.

1. El primer encuentro con su personaje favorito:

Hay un instante irrepetible cuando un niño ve por primera vez a su personaje favorito… y entiende que es real.

En EPCOT, Mickey Mouse y sus amigos reciben a las familias en un ambiente lleno de alegría.

Tip: tómate un momento antes de entrar, baja el ritmo y deja que el niño lidere—esa reacción espontánea suele ser el recuerdo más bonito.

2. Convertirse en el héroe de su propia historia:

En Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, cada niño deja de ser espectador para convertirse en protagonista. Con su reciente renovación en 2026, la experiencia es más inmersiva que nunca.

Tip: más que competir por puntos, acompaña el juego—celebra cada logro como si fuera una gran victoria.

3. Bailar, jugar y simplemente ser niño:

La llegada de Bluey y Bingo a Disney’s Animal Kingdom este verano trae algo especial: la oportunidad de jugar sin reglas.

Tip: deja el itinerario a un lado por un rato—estos encuentros son mejores cuando se viven sin prisa.

4. Asombrarse juntos, como la primera vez:

Cuando cae la noche, espectáculos como Happily Ever After, Fantasmic! o Luminous: The Symphony of Us, recuerdan que la magia también es compartida.

Tip: encuentra un lugar cómodo con tiempo, pero más importante aún, observa las reacciones—muchas veces, mirar a los niños es tan especial como ver el espectáculo.

5. Un verano hecho de pequeños grandes momentos:

Con el regreso de Cool Kids’ Summer del 26 de mayo al 8 de septiembre, cada parque ofrece oportunidades para jugar, descubrir y sorprenderse.

Tip: no intentes hacerlo todo—los mejores días suelen ser los que dejan espacio para lo inesperado.