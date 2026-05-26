Viajar por los principales destinos turísticos de Florida ahora es más fácil que nunca, pues ya hay una alternativa eficiente para quienes no viajan en automóvil: el tren Brightline.

Brightline es un tren de alta velocidad que conecta Miami con Orlando, con paradas en destinos clave como West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale y Aventura Station, sí justo donde está el Hard Rock Stadium, casa de los Miami Dolphins y una de las sedes de la Copa del Mundo. Será un transporte importante este Mundial 2026.

Por sus paradas estratégicas, el tren Brigthline es un opción perfecta para hacer turismo desde Miami hasta los parques de Disney y Universal. También te acerca a atracciones naturales y a las casas de vacaciones del área de Kissimmee. O es útil para abordar un crucero en Fort Lauderdale. Te contamos todo lo que debes saber para usarlo.

Estaciones de Brightline

El trayecto Orlando–Miami incluye estas estaciones:

Brightline Orlando Station.

Brightline West Palm Beach Station.

Brightline Boca Raton Station.

Brightline Fort Lauderdale Station.

Brightline Aventura Station.

Brightline Miami Central Station.

Es importante destacar que la estación de Orlando está dentro de la Terminal C del Aeropuerto Internacional de Orlando, por lo que es muy práctico cuando llegas en avión, o tienes que tomar un vuelo después.

Se recomienda el tren cuando quieres evitar el tráfico de carretera. El tiempo de traslado entre Orlando y Miami es de alrededor de 4 horas y media.

¿Cómo adquirir boletos de Brightline?

Puedes adquirir tus boletos para viajar en Brightline a través de su página web o en las terminales de sus estaciones. Se recomienda hacerlo con anticipación, pues el precio es dinámico y cambia según la demanda, por lo que regularmente es más barato entre semana y en fechas no festivas.

Las tarifas también cambian según el tipo de viaje: Saver, Smart o Premium. Se sugiere la categoría Smart, pues te da opción de seleccionar tus asientos, de hacer modificaciones por tarifa o de cancelar y recibe un reembolso del 100% hasta 48 horas antes de la salida o del 50% después.

Por ejemplo, el costo de un pasaje Smart de Orlando a Miami va de los $39 a los $54 dólares. Pero en vagones Premium aumenta hasta los $100 dólares.

La aplicación, tu gran aliada

Se recomienda que descargues la aplicación oficial de Brightline en tu celular. Funciona de manera muy similar a la de las aerolíneas y desde ahí puedes comprar tus boletos, tienes acceso a tu itinerario de viaje y puedes obtener tu código QR para abordar.

¿Qué saber antes, durante y después del abordaje?

Prepárate para abordar tu viaje en tren. Descarga la aplicación y obtén tu pase de abordar. Debes llegar con al menos 15 o 20 minutos de anticipación a tu viaje, pues el abordaje comienza 10 minutos antes y los trenes salen puntualmente.

Para entrar a la estación, deberás pasar un filtro de seguridad. Están prohibidas las armas, cuchillos, navajas o artículos explosivos. Tampoco se permite llevar cloro, químicos corrosivos ni materiales radioactivos.

Está permitido llevar comida y bebidas no alcohólicas. También laptops, cámaras, medicamentos, carriolas e incluso instrumentos musicales pequeños.

No tendrás problemas para llevar carry on o maletas pequeñas, pero si tu equipaje excede las dimensiones permitidas deberás etiquetarlo.

Cuando sea el día de tu viaje, entra a la estación y quédate pendiente de la indicación de abordaje. Busca tu vagón y asiento asignado (lo encuentras en el boleto). Ya en tu asiento podrás hacer uso de instalaciones eléctricas, sanitarios y puedes ordenar bebidas o comidas.

Al salir de Brightline, puedes tomar uber, taxi. Hay estacionamiento, servicio de renta de autos e incluso puedes contratar shuttles a Disney y Universal en la estación de Orlando.