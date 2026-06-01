La Ciudad de México no solo es la capital del país, también es una de las ciudades con mayor oferta cultural en el mundo. Con alrededor de 187 museos, según cifras oficiales, recorrerlos todos sería una tarea casi imposible. Sin embargo, existen algunos recintos que destacan por su valor histórico, artístico y simbólico.

Visitar un museo en la CDMX es mucho más que observar piezas: es detenerse, reflexionar y descubrir la identidad de México a través de sus culturas, su historia y su arte. Si estás planeando un viaje, aquí los 5 museos más importantes que debes conocer

1. Museo Nacional de Antropología

El imprescindible para entender México. Este museo es considerado uno de los más importantes del mundo en su tipo. Aquí encontrarás el legado de las culturas mesoamericanas, con piezas icónicas como la Piedra del Sol, la Coatlicue y la Piedra de Tízoc.

Dedicarle solo unas horas se queda corto: cada sala es un recorrido completo por la historia prehispánica del país.

Precio 2026:

Mexicanos y residentes: $105 pesos.

Extranjeros: $210 pesos.

2. Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec)

Historia y vistas espectaculares en un solo lugar. Ubicado en lo alto del Bosque de Chapultepec, este museo combina historia, arquitectura y paisajes únicos. El Castillo ha sido residencia imperial, presidencial y hoy es el hogar de una vasta colección histórica.

En sus salas podrás ver objetos, documentos y obras que narran desde la Conquista hasta la Revolución mexicana.

Precio 2026:

Mexicanos y residentes: $105 pesos.

Extranjeros: hasta $210 pesos.

3. Museo Nacional de Arte (MUNAL)

Una joya arquitectónica con arte universal. Ubicado en la Plaza Tolsá, el MUNAL sorprende tanto por su edificio —declarado Monumento Artístico— como por sus exposiciones. Su colección abarca desde el Virreinato hasta el siglo XX, con obras de gran relevancia.

Además, constantemente alberga exposiciones internacionales, como muestras de impresionismo con artistas como Van Gogh o Monet.

Precio 2026:

Entrada general: $95 pesos.

Domingo: entrada gratuita.

4. Museo del Palacio de Bellas Artes

El ícono cultural de México. Probablemente ya hayas visto su famosa fachada de mármol blanco, pero entrar es una experiencia totalmente distinta. El museo alberga murales de grandes artistas mexicanos como Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros.

Su mezcla de arquitectura Art Nouveau y Art Decó lo convierte en uno de los recintos más emblemáticos del mundo.

Precio 2026:

Entrada general: alrededor de $95 pesos

Domingo: entrada gratuita.

5. Museo del Templo Mayor

El origen de la Ciudad de México. En pleno Centro Histórico, este museo permite viajar al pasado mexica. Aquí podrás observar las ruinas del antiguo templo principal de Tenochtitlan, así como piezas arqueológicas halladas en el sitio.

Es un recorrido clave para entender el origen de la capital y la grandeza de la cultura mexica.

Precio 2026:

Entrada general: entre $80 y $100 pesos.

Consejos para visitar museos en la CDMX

Domingos gratis: muchos museos ofrecen entrada libre para mexicanos y residentes.

Llega temprano: algunos recintos son muy grandes y requieren varias horas.

Planea tu ruta: hay zonas con alta concentración de museos como el Centro Histórico.

La oferta cultural de la Ciudad de México es inmensa, pero comenzar por estos cinco museos es una excelente forma de adentrarte en la historia, el arte y la identidad del país.

Cada uno ofrece una experiencia distinta: desde el pasado prehispánico hasta el arte moderno, pasando por edificios históricos y vistas espectaculares.