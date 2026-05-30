La gastronomía latina conquista Estados Unidos y se ha convertido en uno de los principales atractivos de Kissimmee, Florida, gracias a una iniciativa que busca resaltar la riqueza cultural de la región a través de sus sabores.

En colaboración con Atlas Obscura, Experience Kissimmee lanzó la Ruta de Sabores Latinos, un recorrido gastronómico que invita a descubrir la identidad del condado de Osceola mediante restaurantes, cafeterías, bares y food trucks que reflejan la diversidad de la comunidad.

En Kissimmee, más del 55% de la población tiene raíces hispanas o latinas, lo que convierte a su oferta culinaria en un auténtico reflejo de tradiciones, historias y recetas que han sido transmitidas de generación en generación.

La ruta gastronómica permite a los visitantes sumergirse en auténticas experiencias llenas de sabor. Por lo pronto, hay cerca de 20 establecimientos seleccionados que ofrecen desde platillos tradicionales hasta propuestas gourmet.

Aquí los platos también cuenta una historia y cada restaurante se convierte en una parada obligada para quienes buscan conocer el destino. Toma nota de los siguientes restaurantes recomendados.

1. Columbia

Es uno de los restaurantes más famosos de Kissimmee pues data de 1905, tiene una decoración preciosa y se ubica en la zona de Celebration, una de las más bonitas de la ciudad.

Aquí podrás disfrutar deliciosos platillos de la cocina cubana y española. Tienes que probar la Ensalada 1905 y el sándwich cubano. Otras opciones son Ropa Vieja y la Paella Valenciana. Las porciones son grandes, por lo que también es perfecto pedir platillos para compartir.

Restaurantes en Kissimme

Restaurantes en Kissimme

2. American Japa Sushi

Aunque podría pensarse que este restaurante no tiene influencias latinas, fusiona la comida japonesa con la brasileña. Prueba el sushi, el sashimi, el atún y los hand rolls. Tienen toques de mango, aguacate y otros sabores tropicales. Ve a su restaurante en Magic Village Vacation Homes y vale la pena probar su coctelería.

Restaurantes en Kissimme

3. Sajoma Latin Fusion

Otra opción para probar la deliciosa gastronomía latina es Sajoma Latin Fusion, inspirado en la cultura y cocina de República Dominicana. Hay recetas caribeñas como el mofongo de chicharrón, el churrasco, pulpo a la parrilla y pargo frito.

El restaurante es muy elegante y tiene música en vivo los fines de semana. También se caracteriza por un servicio excepcional y los coctéles también están inspirados en su tierra.

Restaurantes en Kissimme

4. Restaurante La Mexicana

México está representado de manera excepcional con el Restaurante La Mexicana. Desde que entras, te enamora por su colorido, mesas talladas en madera y alebrijes. Podrás disfrutar de platillos típicos como quesabirrias, tacos, flautas, carne asada y más.

La mejor opción es pedir una de las aguas frescas o coctelería inspirada en México.

Restaurantes en Kissimme

Experience Kissimmee dice que la propietaria, Odilia Alvarado, nació en México en 1983 y se mudó a Estados Unidos en 1991. “Su padre trabajaba en un invernadero y su madre en una fábrica. Odilia empezó a trabajar en un restaurante mexicano con una amiga, poco después de que abrieran su primer negocio en 1998 como puesto de tacos y tortillas”.

“Dos años más tarde, en el año 2000, sus padres abrieron su primer restaurante en Orlando. Un año después, ampliaron el negocio a una tienda de comestibles y, finalmente, a una panadería”, señalan.