Si no fuera poco el caos en la Ciudad de México por el tránsito y las decenas de obras que se están llevando a cabo rumbo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026, esta semana los usuarios del Metro de la Línea 2 verán afectados sus traslados.

Hasta el 4 de junio de 2026, la Línea 2 dará servicio en dos tramos, haciendo circuitos de viaje de ida y vuelta entre Taxqueña a Xola, y entre Pino Suarez a Cuatro Caminos. Las siguientes estaciones permanecerán cerradas:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Según lo anunciado por el Adrián Rubalcava, director del Metro de la Ciudad de México, y lo estimado hasta el momento, las corridas de trenes se normalizarán en toda la Línea 2 a partir del jueves 4 de junio de 2026 en sus horarios convencionales.

Asimismo, se ofrecerá servicio gratuito del RTP entre Xola y Pino Suárez de ida y vuelta, comentó Rubalcava.

“El Metro, en conjunto con SOBSECDMX, informa que, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo se implementará un esquema especial de operación. La Línea 2 operará en dos circuitos: Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos”, apuntó.

Y agregó: “Se contará con apoyo gratuito de @RTP_CiudadDeMex entre Xola a Pino Suárez en ambos sentidos. El servicio habitual se restablecerá el 4 de junio a partir de las 5:00 horas. Toma previsiones y planifica tu traslado”.

El @MetroCDMX, en conjunto con @SOBSECDMX, informa que, como parte de los trabajos de transformación integral de Calzada de Tlalpan, a partir de las 20:00 horas del viernes 29 de mayo se implementará un esquema especial de operación. La Línea 2 operará en dos circuitos:… pic.twitter.com/HHXyFduj6g — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 29, 2026

Por su parte, no habrá ascenso y descenso en las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas hasta nuevo aviso, según lo destacado por el Sistema de Transporte Colectivo Metro y la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE).

La modificación de viajes en la Línea 2 del Metro de la CDMX se debe a las múltiples obras de remodelación que se están llevado a cabo a marchas forzadas en la capital con motivo al arranque del Mundial 2026, el cual iniciará el próximo lunes 11 de junio y se llevará a cabo hasta el 19 de julio.

De igual forma, los cortes del servicio en los mencionados tramos se deben a las obras de modernización que se están llevando a cabo en la Calzada de Tlalpan, en donde se trabaja en el Puente Elevado de Tlalpan o en la Calzada Flotante, mismo que pasará por encima de las vías de la Línea 2.

Se estima que la apertura ocurra entre el 7 y 8 de junio, casi una semana después de la fecha límite prevista por las autoridades de la Ciudad de México y sólo unos días antes de la justa deportiva.

La calzada conectará las estaciones Pino Suárez con Chabacano en un tramo de hasta 2 kilómetros.