Miles de usuarios en México se preguntan qué ocurrirá con su cuenta de WhatsApp si no realizan el registro obligatorio de su línea telefónica antes de la fecha límite establecida por las autoridades. La duda ha generado preocupación, especialmente entre quienes utilizan la aplicación para trabajar, estudiar o mantenerse en contacto con familiares. Pero, ¿realmente perderás WhatsApp si no registras tu número? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

El registro de líneas de celular ha generado polémica entre la población y, a la fecha, todavía muchas personas no lo hacen, porque tienen dudas e inquietudes sobre el manejo de su información privada.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ha hecho hincapié en que el registro de la línea tiene como objetivo "contribuir a eliminar el anonimato en líneas telefónicas que permite a los delincuentes cometer extorsión, fraude o suplantación de identidad, así como brindar a las autoridades investigadoras que lo requieran, elementos para la investigación de un delito asociado a una línea telefónica".

No obstante, el trámite tiene una fecha límite y ya faltan pocos días para que cierre, es por eso que las compañías telefónicas han lanzado una advertencia, señalando que quienes no se registren, padecerán ciertas consecuencias.

¿Tu WhatsApp dejará de funcionar si no haces el registro de tu línea?

No necesariamente de forma inmediata. WhatsApp funciona mediante un número telefónico activo. Si tu línea deja de operar por falta de registro, podrías seguir utilizando la aplicación temporalmente mientras mantengas una sesión iniciada y conexión a internet mediante Wi-Fi.

Las autoridades han señalado que las líneas telefónicas que no cumplan con el proceso de registro podrían enfrentar restricciones o incluso la suspensión del servicio, dependiendo de las disposiciones aplicables y de la operadora.

Si una línea es desactivada, el usuario perdería la capacidad de:

-Realizar llamadas

-Enviar mensajes SMS

-Recibir códigos de verificación

-Utilizar datos móviles asociados al número.

Esto podría afectar directamente el funcionamiento de aplicaciones vinculadas al número telefónico, incluido WhatsApp, ya que podrían surgir problemas como:

No recibir códigos de verificación

No poder recuperar la cuenta si cambias de celular

Dificultades para activar WhatsApp nuevamente

Riesgo de perder el acceso si el número es dado de baja y asignado a otra persona.

¿Cuándo es el último día para registrar mi línea?

La fecha límite es el 30 de junio; a partir del 1 de julio, si no hiciste tu registro, no podrás utilizar el servicio; durante la suspensión del servicio, únicamente podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911, así como al *111 para Planes de renta y *264 para líneas Amigo, informó Telcel.

¿Cómo saber si debo registrar mi línea?

Debes consultar directamente con tu compañía telefónica.