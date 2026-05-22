¿Ya hiciste el registro de tu línea telefónica con tu CURP? Si aún no vinculas tu número con tu información personal porque no sabes cómo hacerlo y tienes algunas inquietudes, sigue leyendo para que consultes esta guía completa en la que encontrarás los pasos para hacer el registro, así como la respuesta a varias de las dudas más frecuentes sobre este trámite digital que ha generado polémica.

Poco a poco se acerca la fecha límite (30 de junio) para registrar tu línea de celular y así poder seguir usando tu número sin problemas ni bloqueos. Recuerda que los mexicanos que no vinculen su número con su CURP únicamente podrán utilizar la línea para hacer llamadas a servicios de emergencia.

Las autoridades han hecho hincapié en que dicho trámite digital es seguro y que si se está pidiendo es con el objetivo de proteger a los usuarios de las compañías telefónicas de varios delitos graves, como extorsión o fraude.

Guía rápida y segura para registrar tu línea telefónica con tu CURP

El proceso para registrar tu línea telefónica puede variar dependiendo de la compañía telefónica, pero normalmente incluye:

1. Ingresar al portal oficial o app

2. Capturar tu número telefónico

3. Añadir tu CURP

4. Subir documentos (se solicita identificación oficial)

5. Puedes también pedirte una selfie para confirmar tu identidad

Finalmente, sólo revisa la información y confirma tus datos.

¿Qué necesitas para registrar tu línea con la CURP?

Los requisitos más comunes son:

CURP actualizada

Identificación oficial como INE, Pasaporte, Licencia de conducir

Número telefónico activo.

Cómo consultar líneas telefónicas a mi nombre

Si quiere saber si tu CURP y nombre están vinculados a otras líneas lo único que tienes que hacer es ingresar tu número en la página o app oficial de tu compañía telefónica y ahí te aparecerá si existen otros números relacionados o si debes hacer el registro por primera vez. Ingresa a esta página para saberlo: https://portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles.

¿Qué pasa si no registras tu línea?

Si no vinculas tu línea a tu CURP únicamente podrás realizar llamadas a los números de emergencia y de atención ciudadana, tales como 074, 079, 088, 089 y 911.

¿Es seguro compartir tu CURP?

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), sí es seguro, ya que “al asociar tu línea a tu nombre, las plataformas de las compañías verifican que seas la persona que aparece en el INE, por lo que no es posible suplantar tu identidad”.

¿Quién resguarda tu información?

Según la CRT, tu compañía telefónica recaba y protege de forma segura tu información.

¿Qué dudas tienes sobre el registro de líneas celulares? 📲 Marca al 079 y te darán atención personalizada sobre cómo realizar exitosamente el registro de tu número.



Ingresa a https://t.co/fnNNwiYmWk y realiza tu registro antes del 30 de junio. 👈#yosíregistro #crt… pic.twitter.com/B5t19JvGGd — CRTGobMX (@CRTGobMX) May 19, 2026

¿Me van a quitar mi número si no registro mi línea?

Si no registras tu línea antes del 30 de junio, se suspenderá tu servicio a partir del 1 de julio. Una vez que lo registres, podrás recuperar el servicio.

¿Cómo sé que mi línea ya quedó registrada?

Cuando completes tu registro, tu compañía telefónica te enviará un folio de confirmación.

¿Cuántas líneas puedo registrar?

Como persona, hasta 10 líneas; para empresas no hay límite.