Si estabas pensando en no hacer el registro de tu número de celular ni vincularlo con tu CURP y otros datos personales, es importante que sepas que quizás tu línea ya está registrada y no lo sabías; se dio a conocer que dicho proceso se estaría realizando sin el permiso de los usuarios, situación que fue alertada por un diputado, quien señaló el riesgo que conlleva.

Las principales compañías telefónicas fueron duramente criticadas en redes sociales luego de que saliera a luz u supuesto nuevo mecanismo con el que estarían sumando líneas registradas.

Algunos usuarios reportaron que una vez que revisaron los detalles del proceso se llevaron la sorpresa de que su número ya había sido registrado, por lo que ya no tendrán que hacer el tramite digital. Sin embargo, varios manifestaron no estar de acuerdo, ya que dicen no haber autorizado el uso de su información personal.

El diputado local de Chihuahua del partido Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, aseguró que con el registro del número de celular sin previo aviso se están “violando sus derechos”.

“El registro de líneas celulares ha sido un completo fracaso, más de 100 millones de mexicanos no hemos registrado nuestra línea, y ahora resulta que Telcel, Movistar y AT&T están registrando las líneas sin que el usuario lo valide, lo tramite y lo autorice, y lo más importante, lo están vinculando con la CURP Biométrica”, dijo el legislador.

Es por esto que Sánchez Villegas anunció que promoverá una iniciativa en el Congreso local para prohibir que las empresas realicen la vinculación y registro “sin consentimiento previo de los usuarios”.

De acuerdo con los reportes, las compañías de telefonía móvil que estarían haciendo el registro sin previa autorización de los usuarios son Telcel, Movistar y AT&T

Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) precisó que "las líneas de pospago no están siendo registradas de manera indebida ni automática. Desde hace años, al contratar un servicio de pospago, las propias compañías telefónicas solicitan y resguardan datos de identificación del titular como parte de los requisitos contractuales y regulatorios habituales. Por ello, esas líneas ya cuentan con la información proporcionada por los usuarios para que la línea esté a su nombre".

Asimismo, indicó que "el proceso únicamente considera asociar la CURP tradicional de 18 caracteres alfanuméricos, así como el nombre de la persona, a la línea telefónica".

Del mismo modo la CTR informó que tampoco se está integrando ninguna base de datos biométrica ni se realiza conexión con alguna base de datos de registros biométricos gubernamentales. "Debe aclararse que no existe una base centralizada administrada por el gobierno. La información permanece bajo resguardo de cada empresa telefónica, conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales", aseveró.

Por último, aclaró que el objetivo del proceso es "contribuir a eliminar el anonimato en líneas telefónicas que permite a los delincuentes cometer extorsión, fraude o suplantación de identidad, así como brindar a las autoridades investigadoras que lo requieran, elementos para la investigación de un delito asociado a una línea telefónica".

¿Por qué preocupa el registro biométrico?

Especialistas señalan que los datos biométricos son extremadamente sensibles porque están ligados directamente a la identidad de una persona. Entre los principales riesgos de compartilos mencionan:

-Robo de identidad

-Filtraciones masivas de datos

-Uso indebido de información personal

-Vulnerabilidad ante ciberataques.