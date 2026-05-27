¡Qué elegancia la de Hidalgo! El Metro de la Ciudad de México se está renovando para darle la bienvenida a los turistas extranjeros ahora que se llevarán a cabo algunos de los partidos del Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México.

Como se ha visto en la última semana, la estación Hidalgo es la que más ha llamado la atención en redes sociales por los arreglos estéticos a los que ha sido sometida, en especial por la instalación de elegantes lámparas de latón y candelabros de gran tamaño sobre las escaleras.

Ha sido desde hace una semana que en redes sociales se han viralizado imágenes de la estación siendo decorada por las primeras lámparas en los andenes de la Línea 2 con dirección a Taxqueña, días después los comentarios y memes se centran en los candelabros de cristales que ya iluminan ciertas áreas, además de las molduras estilo vintage y otros acabados que están haciendo.

Los usuarios de TikTok, Instagram y X no se han cansado de compartir memes criticando y burlándose de la decisión del gobierno sobre poner este tipo de decoración, incluso hay sondeos en internet de personas que expresan su inconformidad por la manera en que los impuestos de los mexicanos han sido invertidos para estas remodelaciones.

Y es que se calcula que el gasto para la rehabilitación y mantenimiento de la Línea 2 entró en un presupuesto de mil 500 millones de pesos ; dicha inversión fue mencionada por la misma jefa de gobierno de la CDMX Clara Brugada en febrero pasado, cuando iniciaron los trabajos en la Línea 2 rumbo al Mundial.

“Vamos a tener mil 500 millones destinados para el Metro, un recurso muy importante para su mantenimiento dentro del plan general, en especial para la Línea 2”, apuntó.

A casi dos semanas del inicio de la justa deportiva, las obras siguen inconclusas y han salido a la luz detalles estéticos y de infraestructura que ha empeorado el ánimo de los capitalinos y mantienen la crítica.

Ahora que las lluvias han estado golpeando la ciudad, en la elegante estación Hidalgo han resurgido goteras y filtraciones en diferentes partes, principalmente en los andenes donde se encuentran las lámparas.

Asimismo, los usuarios se queja de que las escaleras siguen sin ser terminadas y varios muros de la estación en la Línea 2 siguen sin ser forradas en su totalidad; además, no hay barandales todavía y las escaleras eléctricas siguen cerradas, complicando la movilidad de adultos mayores, madres que viajan con sus hijos pequeños, pasajeros con bastón o con alguna dificultad física.

“¿Neta, ¿por qué se está gastando el dinero en esto? ¿por qué Metro Hidalgo tiene que verse así ahora? ¿para cuándo pensarán en los usuarios y las verdaderas necesidades?”, “Se ve naquísimo”, “El peor uso que se le ha dado a mis impuestos”, “Obras que no van a durar”, “Los arreglos no son sostenibles a largo plazo, seguiremos sufriendo con inundaciones, fallas en el servicio, inseguridad y suciedad después de que se les caiga todo”, “Puras ridiculeces”, “Es un gasto innecesario”, “Arreglan lo superficial, pero en el interior todo seguirá igual de mal”, comentan los usuarios.

Fuera de las críticas, los usuarios han intentado aliviar su sentir en medio de este ambiente caótico uniéndose a los memes y burlas en internet: en redes circulan memes del interior de la estación editadas con escenas y diálogos de la película de Titanic, personajes de la serie Bridgerton, así como montajes de personas vestidas con ropa de la Regencia.

“Así sí dan ganas de hablar francés”, “Querido y gentil usuario del Metro”, “WTF con el Metro Hidalgo, pasamos de Silent Hill a Funerales Gayosso”, “Qué elegancia la de Hidalgo”, “¿Alguien sabe cuáles son los vagones de primera clase?”, “-¿Por qué tan elegante, Homero? - Voy a la estación Hidalgo”, “Qué triste que jamás me podré volver a parar en Metro Hidalgo porque no tengo la ropa adecuada para lugares tan elegantes”, “Estación Galerías el Triunfo”, “¿Será que van a grabar la nueva temporada de Bridgerton aquí y por eso las remodelaciones?”, “Es Hidalgo elegante”, se lee en redes.

Así el metro Hidalgo para el mundial. pic.twitter.com/iiBP7mUO9s — Mercedes Díaz (@mechediazortega) May 27, 2026

Así el metro Hidalgo para el mundial. pic.twitter.com/iiBP7mUO9s — Mercedes Díaz (@mechediazortega) May 27, 2026

Recorriendo todo el andén de metro Hidalgo para llegar al último vagón. pic.twitter.com/hn64HT50Ie — Heb (@hebertosinlao) May 27, 2026

en Halloween quiero ser el metro hidalgo pic.twitter.com/0pBAFoMG1a — Sugar Spikes (@Mpiaceiltepache) May 27, 2026

—Me despiertan en Hidalgo, porfa.

—Ya no sabemos si es Hidalgo o Versalles…

—Bueno, me despiertan en Versalles. pic.twitter.com/FA2KEhi3Lt — 🖤🐈‍⬛ Lord Byron Ochoa 🐈‍⬛🖤 (@lausaysmeow) May 26, 2026