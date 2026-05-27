Jennifer Lopez rompió el internet tras compartir detalles de su celebración del Día de los Caídos desde su casa en California, acompañada de sus hijos y el resto de su familia. En una publicación que hizo en redes sociales, la cantante y actriz se dejó ver bella y glamorosa con un par de looks veraniegos que están dando de qué hablar.

Uno de los atuendos que usó fue un traje de baño blanco de dos piezas, con sostén de copas triangulares y bikini atado por los costados; le sumó un sombrero café de ala ancha y collares dorados.

El conjunto ayudó a destacar la impresionante figura que conserva a sus 56 años. En las imágenes, Jennifer presumió su belleza inigualable destacada con maquillaje en tonalidades bronceadas y su cabello atado en un moño messy.

Otro outfit que lució se trató de un vestido blanco de escote en V y espalda descubierta, diseñado sobre algodón y detallado con encaje y lentejuelas tejidas. “Pasando el día con la gente que amo. Feliz Día de los Caídos a todos”, escribió la celebridad en la publicación.

NO TE PIERDAS: Gal Gadot se adelanta al verano y presume su figura con bikini café de impacto

Luego de que estas fotografías se hicieran virales en redes sociales, sus fanáticos se dieron cuenta que la cantante cubrió un tatuaje en un costado de su torso que se hizo en honor a su relación con Ben Affleck en 2023, durante las celebraciones de San Valentín.

El tatuaje tenía un diseño de símbolo de infinito con el nombre de Ben en la parte superior y su nombre en la parte inferior escritos en cursiva. En las nuevas fotos, dicho tatuaje se aprecia modificado con tinta negra, aunque no se aprecia el nuevo diseño.

Tras finalizar su divorcio, el sitio Deuxmoi detalló que JLo había cubierto el tatuaje de Ben Affleck con un colibrí, pero el dato sigue siendo incierto.

Jennifer está de estreno, con el lanzamiento de su reciente comedia romántica Office Romance en Netflix.

Además de ser productora ejecutiva del proyecto, la Diva del Bronx protagonizará la película junto a Bret Goldstein, a quien ha llamado “el mejor besador en pantalla” que le ha tocado durante toda su trayectoria como actriz de cine.

Hace unos meses, la celebridad fue vinculada sentimentalmente con dicho actor luego de que se les viera juntos fuera de cámaras, aparentemente “cariñosos” y con evidente química.

Sin embargo, dichas afirmaciones sólo quedaron como rumores ya que ninguno de los dos habló al respecto y Jennifer Lopez ha señalado en varias ocasiones que está soltera y que está feliz con ello tras el escándalo que se desató por su divorcio de Ben Affleck.