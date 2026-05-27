Un vuelo de la aerolínea Avianca vivió momentos de tensión y terror luego de que un Airbus A320 tuviera que abortar en dos ocasiones su aterrizaje en el aeropuerto Antonio Nariño de Pasto, Colombia, debido a las peligrosas condiciones climáticas y la baja visibilidad provocada por fuertes vientos y densa niebla.

El incidente ocurrió la mañana del 26 de mayo, cuando el vuelo AV9401 que cubría la ruta Bogotá–Pasto intentó descender en una de las terminales aéreas más complicadas de Sudamérica por su ubicación montañosa en la cordillera de los Andes.

VIDEO. Momentos de pánico y ansiedad

#PÁNICO. Momentos de angustia vivieron pasajeros de vuelo de Avianca con destino a Pasto, tras dos intentos fallidos de aterrizaje en el arpto/Antonio Nariño. La emergencia, que provocó desmayos y cuadros de ansiedad a bordo, obligó a la aeronave a retornar a Bogotá por seguridad pic.twitter.com/tmmDxxl0FY — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) May 26, 2026

Videos grabados por pasajeros dentro de la aeronave comenzaron a viralizarse en redes sociales mostrando escenas de auténtico pánico. En las imágenes se observa a viajeros rezando, llorando, cubriéndose el rostro y sujetándose de los asientos mientras el avión realizaba bruscas maniobras para evitar un aterrizaje peligroso.

Pasajeros sufrieron ataques de pánico y náuseas

De acuerdo con reportes difundidos tras el incidente, algunos pasajeros presentaron crisis nerviosas, náuseas, vómitos e incluso desmayos mientras el avión intentaba aterrizar en medio de las condiciones extremas.

La tripulación pidió a los viajeros mantener la calma y respirar profundamente mientras el Airbus A320 ejecutaba maniobras de “go-around”, procedimiento de seguridad utilizado cuando no existen condiciones adecuadas para aterrizar.

Tras el segundo intento fallido, el capitán decidió regresar al aeropuerto El Dorado de Bogotá siguiendo estrictos protocolos de seguridad aérea.

Horas después, cuando las condiciones meteorológicas mejoraron, el vuelo retomó su trayecto y logró aterrizar sin mayores complicaciones en Pasto alrededor de las 2:37 de la tarde, hora local.

Avianca explica por qué abortó el aterrizaje

La aerolínea Avianca confirmó que las condiciones del clima en el aeropuerto Antonio Nariño no cumplían con los estándares necesarios para realizar una aproximación segura.

“Cuando las condiciones no son seguras, los pilotos deben abortar la maniobra e intentarlo nuevamente o desviarse. Es parte normal de los protocolos de seguridad aérea”, explicó un portavoz de la compañía.

Aunque no se reportaron personas heridas, el incidente dejó conmocionados a varios pasajeros que describieron el momento como una de las experiencias más aterradoras de sus vidas.

¿Por qué el aeropuerto de Pasto es considerado peligroso?

El aeropuerto Antonio Nariño, ubicado a unos 1,815 metros sobre el nivel del mar en una zona montañosa de Colombia, es conocido entre pilotos y expertos en aviación por sus complejas maniobras de aproximación.

La combinación de altitud, cambios repentinos de clima, fuertes corrientes de viento y montañas cercanas obliga a realizar aterrizajes extremadamente precisos, especialmente cuando existe niebla o baja visibilidad.

El video del incidente rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, Facebook y X, donde miles de usuarios reaccionaron sorprendidos por las imágenes captadas dentro del avión.