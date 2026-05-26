Autoridades mexicanas anunciaron este martes un reforzamiento en las medidas preventivas contra el ébola con filtros sanitarios en aeropuertos y protocolos especiales de cara al Mundial, aunque descartaron casos en el país y aseguraron que el riesgo de propagación es “muy bajo”.

“(En) México no se han registrado casos y (decir) que el riesgo de propagación hasta este momento es bajo a nivel global, muy bajo para nuestro país”, afirmó el secretario de Salud, David Kershenobich durante la conferencia de prensa presidencial.

Las declaraciones ocurren mientras autoridades sanitarias internacionales mantienen vigilancia sobre el brote de ébola detectado en regiones de África oriental y central, particularmente en zonas de Uganda, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo.

Según el funcionario, México sigue de cerca la evolución de la situación epidemiológica por lo que el país mantendrá vigilancia permanente mediante la Dirección General de Epidemiología y la Secretaría de Salud.

“México mantendrá una vigilancia epidemiológica a través de la Dirección General de Epidemiología y de la Secretaría de Salud, aunque el brote parece ser contenido en una parte de esa región, es muy importante estar pendientes de su evolución”, sostuvo.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades recomendaron aplazar viajes provenientes de países con transmisión activa del virus, hasta cuando la emergencia se dé por concluida.

“México recomienda que las personas que hayan permanecido o hayan transitado en los últimos 21 días en la República del Congo, Uganda o Sudán del Sur, reprogramen su viaje para una fecha posterior”, dijo.

Asimismo, adelantó controles adicionales en terminales aéreas internacionales.

“En los aeropuertos internacionales vamos a tener filtros sanitarios, tenemos medidas preventivas y también vamos a hacer una revisión documental y del itinerario que puedan haber tenido los pasajeros”, explicó.

Kershenobich subrayó que el virus del ébola no se contagia por vía respiratoria, como el coronavirus, y llamó a no generar alarma.

El funcionario también vinculó los protocolos sanitarios al contexto de la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que México organizará con Estados Unidos y Canadá.

“México como país anfitrión de la Copa del Mundo del 2026 está comprometido a proporcionar el ambiente más seguro posible. Estamos llevando a cabo todas las medidas de aislamiento necesarias para cualquier eventualidad que pueda ocurrir”, expresó.

En ese sentido, detalló que existen mecanismos de coordinación regional.

“Estamos implementando protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con los Estados Unidos y Canadá en el contexto fundamentalmente de la Copa del Mundo”, dijo.

Kershenobich insistió en que actualmente no existe una emergencia sanitaria en México, aunque las autoridades se mantienen preparadas.