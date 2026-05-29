La relación entre Kate Middleton y príncipe Harry atraviesa su peor momento y este podría ser el inicio del fin de una posible reconciliación entre ambos; se reportó que la esposa de William ya habría perdido la esperanza de lograr una reconciliación familiar pues “se cansó de intentarlo”, sobre todo por la actitud que ha tomado el duque de Sussex en los últimos meses.

Durante años, la princesa de Gales intentó reparar la relación rota que existe entre el príncipe William y Harry; luego de que el hijo menor del rey Carlos III y de Lady Di renunciara a sus deberes reales y comenzara a ventilar detalles íntimos de la realeza británica, la mayor parte de la familia real se alejó de él y de Meghan.

Varios de los integrantes de al realeza británica se enojaron con Harry y Meghan, siendo el principal, el heredero al trono de Reino Unido, quien hasta la fecha no mantiene contacto con su hermano; no obstante, había sido Kate la que se mantuvo intentando que su marido y su cuñado hicieran las pases, sin hasta ahora lograrlo.

Pero tal parece que la princesa se cansó de intentarlo y el momento en el que decidió ya no mover ni un dedo fue cuando escuchó las declaraciones que hizo Harry sobre la salud del rey Carlos. “La gota que colmó el vaso fue poco después de que al rey le diagnosticaran cáncer, cuando Harry dijo, básicamente: 'Me gustaría reconciliarnos porque no sabemos cuánto tiempo le queda de vida a mi padre'. Ese tipo de declaración puede ser muy hiriente para alguien que no quiere pensar en su propia mortalidad y está luchando contra el cáncer”, señaló el experto y autor de la realeza, Christopher Andersen, a Fox News.

Añadió que “ella no se rindió (...) incluso después de que Harry dejara a William en evidencia en sus memorias ‘Spare’, ella estaba dispuesta a seguir intentándolo. Y entonces llegó el momento decisivo”.

Andersen dijo que el comentario de Harry también hirió a Kate, debido a que ella fue diagnosticada con cáncer. “Y, por supuesto, desató una tormenta de especulaciones sobre la gravedad de la enfermedad del rey en ese momento. Kate prácticamente sintió que ahí terminaba todo. No iba a intentarlo más. Y así fue. Como resultado, no ha habido ninguna posibilidad de reconciliación… De hecho, no creo que vayamos a verlos reconciliarse jamás. Al menos, no parece que vaya a suceder”, puntualizó

¿Por qué están distanciados Harry y la familia real?

El distanciamiento comenzó a intensificarse después de que Meghan y Harry abandonaron sus funciones reales en 2020. Posteriormente, entrevistas, documentales y el libro autobiográfico de Harry (Spare) aumentaron las tensiones familiares.