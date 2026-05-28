La polémica explotó en redes sociales y medios digitales luego de que circulara información sobre un supuesto retiro de la figura del ajolote ubicada en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México por presuntas exigencias comerciales relacionadas con el Mundial FIFA 2026.

Sin embargo, tanto el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) como el Gobierno de la Ciudad de México desmintieron categóricamente esa versión y aseguraron que la información es falsa.

De acuerdo con el IMPI, la FIFA no ha ordenado retirar ninguna figura del ajolote ni de ningún otro símbolo colocado en espacios públicos cercanos al estadio sede del Mundial 2026.

“El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público, por presunto incumplimiento de acuerdos comerciales relacionados al Mundial de Futbol FIFA 2026”, indicó el organismo.

Además, aclaró que tampoco existe alguna instrucción para sustituir al ajolote por “Zayú”, una de las mascotas oficiales registradas por FIFA para la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

FIFA sí registró mascotas oficiales para el Mundial 2026

El instituto explicó que la FIFA únicamente cuenta con el registro de tres mascotas oficiales para el Mundial 2026, pero eso no significa que exista una prohibición contra el uso del ajolote u otros símbolos culturales mexicanos.

La aclaración surgió después de que usuarios en redes sociales aseguraran que la emblemática figura del ajolote sería retirada por temas de derechos comerciales, lo que provocó molestia entre aficionados y habitantes de la capital.

Gobierno de CDMX responde: “El ajolote no se retira”

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México también reaccionó al tema mediante un mensaje publicado en X, donde rechazó la supuesta orden de la FIFA.

“FALSO. El Gobierno de la Ciudad de México desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México”, publicó la administración capitalina.

Ajolote y Mundial 2026 desatan debate en redes

La controversia rápidamente se volvió viral debido a la importancia simbólica del ajolote en México, especialmente en la Ciudad de México, donde este anfibio es considerado un emblema cultural y ambiental.

En plataformas digitales, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de apoyo al ajolote y críticas hacia la supuesta intención de eliminarlo de espacios relacionados con el Mundial 2026, aunque posteriormente se confirmó que la información era incorrecta.