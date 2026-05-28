Antonela Roccuzzo se robó todas las miradas en redes sociales con una publicación que no tardó en volverse tendencia. La empresaria e influencer argentina compartió una serie de fotografías en su cuenta de Instagram en las que luce un sofisticado vestido café de espalda baja.

Con una estética cuidadosamente cuidada, las imágenes lograron captar la atención de sus seguidores en cuestión de horas. El diseño del vestido, caracterizado por su corte fluido y su pronunciado escote en la espalda, combinó sensualidad y sofisticación.

Antonela, fiel a su estilo, optó por un maquillaje suave y un peinado lacio, reforzando la idea de una belleza natural y sin excesos. El lujo vino en la joyería de Tiffany & Co. Como era de esperarse, la publicación generó una ola de reacciones positivas, acumulando miles de comentarios y “me gusta” en poco tiempo.

La estrella de Instagram usó este look para acompañar a su esposo Lionel Messi a un evento por su colaboración con Adidas y Kith. Lionel Messi llevó un conjunto negro, en contraste con una playera blanca.

Lionel Messi y Antonela serán una de las parejas más seguidas en la Copa del Mundo 2026, pues está la expectativa de que Argentina pueda coronarse bicampeona.

Antonela Roccuzzo y Messi tienen tres hijos: Thiago, Matteo y Ciro. Se casaron el 30 de junio de 2017, pero se conocen desde que eran niños e iniciaron una relación como jóvenes.

Estudió odontología y comunicación social, aunque no completó ninguna de estas carreras, ya que se mudó a Barcelona para estar con Messi. Ha trabajado como modelo para varias marcas, incluyendo Adidas y Alo Yoga, y ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney. Por ahora, genera miles de dólares como influencer.

Antonela Roccuzzo ya tiene 39 millones de seguidores en Instagram y constantemente comparte ideas de outfits deportivos con su audiencia.

Lionel Messi habló sobre su vida fuera del campo de juego en Miami. Admitió que él y su esposa Antonela Roccuzzo rara vez aprovechan al máximo la famosa vida nocturna de la ciudad.

“No, la verdad es que tampoco salimos mucho. Vivimos en la zona donde está el club y estamos a poca distancia en coche de Miami. Hemos salido un par de veces, pero todavía no la conozco bien”, dijo.