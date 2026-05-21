La vibra del Mundial 2026 ya se siente en la Ciudad de México, sede principal de la justa deportiva en el país. Además de prepararse para los partidos en el Estadio Banorte (aka Estadio Azteca), la ciudad tiene planes para llevar a otro nivel los festejos.

El FIFA Fan Fest de la CDMX es el proyecto más ambicioso para hacer esto posible, y es que habrá un megaevento en el Zócalo capitalino que estará disponible para ver todos los partidos durante los 39 días que dure el Mundial, que será entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El FIFA Fan Fest traerá consigo la transmisión de los 104 partidos del Mundial de forma gratuita, además de vincularse a otras celebraciones que incluirán eventos culturales, experiencias inmersivas, muestras gastronómicas y conciertos con artistas de talla internacional.

Según lo anunciado por el Comité Organizador, la pantalla gigante que se instalará en el Zócalo será la más grande de todas las sedes del Mundial en México, Estados Unidos y Canadá; se estima que sea vista por más de 55 y 60 mil personas diariamente durante todo el torneo.

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Durante las transmisiones de los partidos en el primer cuadro de la ciudad no se venderá alcohol, aunque habrá cerveza cero, según anunció Gabriela Cuevas, representante para la organización del Mundial 2026.

Ubicación de otras pantallas en la CDMX para ver el Mundial 2026

Además de la pantalla gigante que se instalará en el Zócalo para el FIFA Fan Fest, la Ciudad de México llevará a cabo Festivales Futboleros y pondrá otras pantallas para la transmisión masiva de los partidos en las 16 alcaldías.

Estas serán las ubicaciones exactas para ver los partidos de forma gratuita:

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Gustavo A. Madero: Campos Revolución

Gustavo A. Madero: Deportivo Hermanos Galeana

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Iztapalapa: Central de Abastos

Magdalena Contreras: Unidad Independencia

Miguel Hidalgo: Parque Cri-Cri

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa

Tlalpan: Deportivo Vivanco

Tláhuac: Bosque de Tláhuac

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco





Artistas invitados al Fan Fest CDMX

En torno al Fan Fest CDMX se llevarán a cabo varias presentaciones musicales en el Auditorio Nacional como parte del festival México Vibra. Los cantantes y agrupaciones confirmados hasta el momento por día son:

Martes 9 de mayo:

Alejandro Fernández

Manuel Mijares

Emmanuel

Lucero Carla Morrison El Recodo

Timbiriche

Miércoles 10 de mayo:

Clarín León

Manuel Mijares

Emmanuel

Lucero

Carla Morrison

El Recodo

Timbiriche

Otros nombres confirmados son Los Ángeles Azules y Carlos Rivera. Se espera que se anuncien más artistas próximamente. Según lo especificado, los conciertos darán inicio a las 20:30 horas en ambas fechas y tendrá una duración de 2 horas.

Los boletos para estas presentaciones están disponibles en la boletera fanki.com.mx . Cabe destacar que los precios van de los 1,361 pesos a los casi 11 mil pesos mexicanos ya con impuestos y comisiones.

El Mundial 2026 marcará un momento histórico para la Ciudad de México, no sólo por albergar nuevamente partidos mundialistas en el ahora llamado Estadio Banorte, sino también porque la CDMX busca consolidarse como una de las ciudades con la experiencia Fan Fest más grande del planeta, y hasta el momento lo está logrando con dichos eventos masivos en una de las plazas públicas más importantes y grandes del país. ¿Irás a ver los partidos?