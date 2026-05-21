Canadá se ha convertido en uno de los destinos más atractivos para profesionales de la salud en todo el mundo. Ante la creciente demanda de médicos y la necesidad de fortalecer su sistema sanitario, el gobierno canadiense ha puesto en marcha diversas estrategias para facilitar la llegada y permanencia de especialistas extranjeros.

Si eres médico y estás interesado en ejercer en este país, existen rutas claras y oficiales para hacerlo de manera legal, con posibilidades incluso de obtener la residencia permanente.

Canadá busca atraer médicos extranjeros

El gobierno canadiense ha reconocido que los profesionales internacionales son clave para asegurar un sistema de salud sólido. De hecho, datos oficiales indican que 31% de los médicos familiares en Canadá fueron formados en el extranjero, mientras que uno de cada cuatro trabajadores del sector salud es inmigrante.

En este contexto, las autoridades han diseñado programas migratorios específicos que buscan facilitar la integración de médicos en el país y cubrir vacantes en distintas regiones.

Opciones para trabajar como médico en Canadá

Una de las principales vías para ejercer legalmente en Canadá es a través de programas de inmigración económica liderados por el gobierno federal y las provincias.

Express Entry: una vía clave

El sistema Express Entry es uno de los caminos más importantes para médicos extranjeros. A través de este sistema, los profesionales pueden solicitar la residencia permanente si cumplen con ciertos criterios, como experiencia laboral y perfil profesional.

Además, el gobierno ha creado una categoría específica dentro de Express Entry para médicos, dirigida a quienes cuentan con al menos un año de experiencia laboral a tiempo completo en Canadá en los últimos tres años.

Programas provinciales y regionales

Además del sistema federal, existen otras alternativas como los programas provinciales y territoriales. Estos permiten a las provincias seleccionar médicos que atiendan necesidades específicas en sus comunidades.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

5,000 espacios de inmigración reservados dentro del Programa de Nominados Provinciales para médicos con ofertas laborales o respaldo de autoridades locales

Procesamiento acelerado de permisos de trabajo en un plazo de hasta 14 días para médicos nominados por una provincia o territorio.

Esto significa que, incluso mientras esperan su residencia permanente, los médicos pueden integrarse rápidamente al mercado laboral.

Requisitos para ejercer como médico

Trabajar como médico en Canadá no depende únicamente del proceso migratorio. También es necesario cumplir con requisitos profesionales estrictos.

De acuerdo con el gobierno, los pasos esenciales incluyen:

Evaluar las credenciales académicas obtenidas en el extranjero.

Obtener la licencia profesional a través de una autoridad regulatoria provincial o territorial.

Estas entidades son responsables de autorizar el ejercicio de la medicina en cada región del país, por lo que los procedimientos pueden variar dependiendo del lugar donde se desee trabajar.

Posibilidad de incluir a la familia

Uno de los beneficios relevantes de migrar a Canadá como profesional de la salud es que el proceso permite incluir a familiares directos.

El gobierno señala que los médicos pueden integrar a sus familiares en la solicitud de residencia permanente, lo que facilita la estabilidad personal y familiar durante el proceso migratorio.

Un sistema que busca simplificar el proceso

Canadá ha implementado estas medidas con el objetivo de hacer el acceso a la residencia permanente más sencillo para médicos internacionales. Esta estrategia no solo beneficia a los profesionales, sino que también fortalece la capacidad del sistema de salud para atender a la población.

Además, el país continúa ampliando sus programas para atraer talento en el sector salud, lo que abre oportunidades para quienes buscan desarrollar su carrera en el extranjero.

Oportunidad laboral y migratoria

Para los médicos interesados, Canadá ofrece una combinación atractiva:

Demanda laboral constante.

Programas migratorios accesibles.

Opciones para trabajar mientras se tramita la residencia.

Sin embargo, es importante considerar que el proceso requiere planificación, especialmente en la homologación de estudios y la obtención de licencias profesionales.