La Selección Mexicana jugará este viernes 22 de mayo, el primero de los tres partidos amistosos que tiene de cara a ser el anfitrión en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.

México se enfrentará este fin de semana contra la selección de Ghana en tierras poblanas por lo que se espera que la afición tricolor se haga presente en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Dónde ver el partido de preparación de la Selección Mexicana en vivo?

Este partido de preparación de México podrá verse en televisión abierta y en plataformas.

Fecha: 22 de mayo

Hora: 8:00 de la noche

En que canal ver: Azteca Deportes

Partido de México online: VIX

Sede: Estadio Cuauhtémoc, ubicado en Puebla capital

De acuerdo con los especialistas en deportes, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, este partido de preparación será un buen momento para medir a sus convocados, por lo que no se espera ver en la cancha al equipo definitivo que jugará durante el Mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Cuántos partidos de preparación jugará México antes del Mundial?

La Selección Mexicana jugará tres partidos previos al 11 de junio, es decir, dos más al de este viernes.

Anota las fechas para que no te pierdas ningún partido:

México vs Australia

Fecha: sábado 30 de mayo

Hora: 8:00 de la noche

Último encuentro antes del arranque del Mundial.

México vs Serbia

Fecha: jueves 4 de junio

Horario: 2:00 de la tarde

La ceremonia inaugural de la Copa Mundial será el jueves 11 de junio a la 1:00 de la tarde, en el Coloso de Santa Úrsula.

De acuerdo con la FIFA, tras el arranque en México a la par se realizarán otros dos eventos musicales en sedes mundialistas, en Toronto, Canadá, y en Los Ángeles, California, Estados Unidos, como "forma poderosa de comenzar una celebración verdaderamente global".