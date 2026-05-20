Fernando Vargas, periodista deportivo, fue víctima de un asalto en México mientras transmitía en vivo para el programa "Blablaba Deportivo".

El momento de tensión que fue presenciado por el conductor del programa, Ed Martínez, y el resto de los televidentes causó preocupación y se viralizó en pocas horas en redes sociales.

Asimismo, se precisa que el asalto presuntamente ocurrió el martes 19 de mayo, en el estado de Morelos.

¿Cómo asaltaron al reportero de deportes en Morelos?

Cerca del mediodía de este miércoles, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), emitió un comunicado en el que expresó su solidaridad hacia su reportero e informó que "Fernando se encuentra bien ".

El tenso momento que vivió el periodista deportivo fue captado con su celular cuando transmitía en vivo para el programa de Activo Deportes.

Fernando Vargas estaba dando su reporte a través de su celular mientras estaba sentando al interior de su vehículo que estaba estacionado.

De pronto se escucha un ruido que sorprende al reportero, enseguida se ve parcialmente el rostro de un hombre que el exige sus pertenencias.

"Dame tu teléfono y carteras rápido ", amenaza el sujeto por la ventana del conductor.

Ante la cara de consternación de Ed Martínez exclama: "¡No puede ser!".

Asaltan a periodista mexicano en plena transmisión en vivo mientras estaba en su auto 🚙. Fue en Morelos @LNBPoficial pic.twitter.com/8iRiUSXB8q — Carlos Barron (@barroncarlo) May 20, 2026

Fernando voltea a ver a su agresor, le enseña las manos y procede a quitarse el cinturón de seguridad ante la situación amenazante que está viviendo.

El asaltante sigue presionando al periodista hasta que la imagen muestra que se baja del vehículo luego se distorsiona la imagen hasta que se corta la trasmisión.

Por su parte, el programa deportivo mantuvo el enlace con su compañero hasta el último momento.

Por su parte, la LNBP expresó su indignación por el atraco contra Fernando.

"Manifestamos nuestro rechazo a cualquier acto que vulnere la tranquilidad y seguridad de nuestros colaboradores".