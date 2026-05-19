Una ceremonia de graduación de Kinder en Laredo, Texas, terminó generando angustia y llanto para un pequeño que tuvo que esperar la autorización de la escuela para poder integrarse al evento por ser considerado "demasiado hiperactivo".

En redes sociales se viralizó un video ,grabado el pasado 14 de mayo por Rigo Contreras y Nallely Esquivel, papá y tía del niño, en el que se muestra que el pequeño no pudo formarse en la fila de los graduados debido a que él y sus padres fueron encerrados en una biblioteca de la Escuela Primaria Michael S. Ryan, ubicada en el Distrito Escolar Independiente de Laredo.

" Ser separado durante 20 minutos y no tener la oportunidad de participar plenamente en un evento tan importante se sintió excluyente y discriminatorio ", lamentó el padre del pequeño en Facebook.

La imagen que causó mayor indignación en redes muestra al niño, vestido con toga y birrete, arrodillado en una puerta mirando a través del vidrio al resto de sus compañeros que esperan su turno en la ceremonia.

Aunque no está solo en la biblioteca, se encuentra con sus padres, y en el video se revela que el menor empieza a llorar al no entender la razón por la cual sus maestras lo tienen apartado.

Presuntamente, la justificación fue que el menor tiene un "retraso global del desarrollo", dijo Nallely Esquivel.

Aseguró que "se le negó la oportunidad de caminar junto a sus compañeros mientras esperaban ser anunciados en su graduación de kindergarten y fue dejado al final para participar.

"Según mi hermano y mi cuñada Coral Crz, la administración de la Escuela Primaria Ryan lo excluyó el día de la graduación porque lo consideraban demasiado hiperactivo ".

De acuerdo con sus familiares, mientras esperaron en la biblioteca, el menor se perdió del desayuno de graduación, aunque su apellido empieza con la letra "C" fue llamado hasta que pasó toda la clase conformada por más de 100 alumnos, provocando que no viviera todo el evento académico.

Sólo se le permitió cantar con sus compañeros al término de la ceremonia.

" La graduación es un momento especial para cada estudiante, y la forma en que se manejó esta situación fue injusta y decepcionante. Creo que este asunto merece aclaración y responsabilidad ", lamentó Contreras.

Las redes explotaron al considerar que fue un mal manejo de la situación de los docentes y que pese a su condición de ser "demasiado hiperactivo" debieron tomar otras medidas.

"Esto es horrible, como padre no permitiría esto. Ningún niño merece ser discriminado de esa manera. Él debería haber ido primero y sus padres podrían haberlo llevado a casa justo después o haber tenido un asistente con él, especialmente en este tipo de eventos. Me enoja mucho", expresó en comentarios de Facebook Gladys Torres.