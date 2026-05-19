Un hombre fue captado mientras amenazaba de muerte a una trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aparentemente dentro de un Unidad de Medicina Familiar en San Luis Potosí. El video ya está causando indignación en redes sociales.

“ ¡Pinche inepta! La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una bolsa de basura y te mato pen*** ", gritó el sujeto mientras acercaba su mano a la cara de la empleada y se inclinaba de forma amenazante sobre el escritorio.

El video,que dura unos pocos segundos fue publicado en X y muestra dos ángulos del suceso, en ellos se ve que hay más personas sentadas en la sala de espera de los consultorios que presencian la agresión sin intervenir.

El hombre tras intimidar a la mujer da un manotazo en la computadora antes de retirarse sin que ningún oficial de seguridad de la clínica intervenga.

Durante la agresión, la trabajadora del Seguro Social permanece callada y se mantiene sentada detrás del escritorio atónita a las amenazas que recibe.

Aunque el sujeto acusa que su esposa fue maltratada, no se muestra que esté en compañía de ella ni se especifica cuáles fueron las circunstancias que detonaron la serie de insultos y amenazas, ni cuando ocurrió el momento de tensión afuera de los consultorios en San Luis Potosí.

En redes sociales, resurgió el debate sobre el trato que los servidores públicos de las unidades de salud llegan a dar a los pacientes y familiares, sin embargo, pese a sus quejas condenan la reacción del hombre y la amenaza de muerte.

“¡Pinche inepta! La próxima vez que venga mi esposa y la trates mal te meto en una bolsa de basura y te mato pendeja, eh”, dice sujeto a una trabajadora de la Unidad de Medicina Familiar No. 7 del @Tu_IMSS en San Luis Potosí. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/TVBXGKzyc3 — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 19, 2026

¿Cómo denunciar violencia de género en México?

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEMVIMTRA) de la Fiscalía General de la República (FGR) si eres víctima de violencia de género puedes presentar una denuncia ante el Ministerio Público.