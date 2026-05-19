En medio de las tensiones del gobierno federal con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, este martes en Palacio Nacional se mostró que las patrullas de la policía de la capital de esa entidad portan el logotipo de la Policía de Nueva York a un costado del escudo estatal.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que sea legal el uso de las iniciales de la policía estadounidense en vehículos oficiales del municipio de Chihuahua.

En respuesta a las imágenes mostradas por un reportero y luego transmitidas en la pantalla de Palacio Nacional, la mandataria federal comentó:

" Es esta visión del pasado de que lo mejor viene de afuera" , comentó al recordar que en gobiernos pasados se buscaba emular a sus homólogos en el extranjero.

"Si bien hay que tomar lo mejor de otros países para avanzar, hay una diferencia muy grande y es que nosotros estamos muy orgullosos de ser mexicanos... ya que es esa visión de pensar que los de allá son mejores que los de acá.

" No es su propia estrategia y repito se puede tomar todas las estrategias de todos los lugares del mundo, pero de ahí que le pongas el sello de otra ciudad que no es tu ciudad es que quieren emularse la verdad yo prefiero Chihuahua que Nueva York ", sentenció la mandataria.

🚨 Tras revelarse que patrullas del municipio de Chihuahua portan el escudo de la Policía de Nueva York junto al logo del gobierno municipal, la presidenta aclaró que se trata de un hecho ilegal.



“Es esta visión del pasado de que lo mejor viene de afuera… yo prefiero Chihuahua… pic.twitter.com/i10xLvKDUJ — El Universal (@El_Universal_Mx) May 19, 2026

Cabe destacar que, en diversas publicaciones del municipio de Chihuahua, encabezado por el panista Marco Bonilla, se muestran a algunas patrullas con las iniciales NYPD junto con los logotipos de las autoridades estatales y locales.

La mención los logotipos de la Policía de Nueva York en patrullas del municipio de Chihuahua se dan en el marco de las tensiones que existen entre la gobernadora Maru Campos y el gobierno federal tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente en dicha entidad.

Este incidente habría revelado que los uniformados aparentemente participaron en un operativo antidrogas desplegado para desarmar un laboratorio clandestino hallado en esa entidad.

Las autoridades federales aseguraron que no fueron previamente notificadas de acuerdo con los protocolos de la política mexicana.