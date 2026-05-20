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Cruz Azul vs Pumas disputarán este jueves el partido de ida de la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX, para los Celestes este encuentro tiene mayor peso ya que está en juego la posibilidad de llevarse su décima copa.
Para los universitarios esta es la quinta ocasión que llegan a la final tras liderear la tabla de posiciones en temporada regular. En su historia han sumado siete campeonatos, por lo que este fin de semana será clave para sumar el octavo.
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¿Dónde ver Cruz Azul vs Pumas este jueves?
Este imperdible partido se disputará la tarde del 21 de mayo, por lo que aquí te damos los detalles.
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Hora: 8:00 de la noche
- Dónde ver EN VIVO: Canal 5 y TUDN
- Vía streaming: VIX
Cruz Azul pasó a la liguilla tras posicionarse en la temporada en el tercer lugar por lo que en la fase de semifinal se enfrentó con las Chivas Rayadas del Guadalajara, quienes finalmente fueron eliminadas en su casa.
Los Pumas tras ser el superlíder del torneo, ganando los últimos cuatro partidos, se enfrentó en semifinales contra los Tuzos de Pachuca, que perdieron su esperanza de levantar el campeonato de la Liga MX tras perder en la vuelta, 1-0.
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¿Cuándo se juega la vuelta de la gran final del Clausura 2026?
La pasión futbolera se mantendrá a flor de piel durante el resto del fin de semana, ya que se conocerá quien será el campeón indiscutible del Clausura 2026.
Aquí fecha y hora del partido de vuelta Pumas vs Cruz Azul:
- Sede: Ciudad Universitaria
- Horario: 7:00 de la noche
- Día: domingo 24 de mayo
Los aficionados están imparables en redes sociales demostrando su apoyo incondicional a sus equipos para que se coronen campeones.
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