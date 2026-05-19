La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció que el polémico parque acuático llamado “Perfect Day”, proyecto de Royal Caribbean, no será aprobado, por lo dejó en claro que la famosa empresa de cruceros no podrá llevar a cabo su construcción. Fue la titular de dicha dependencia, Alicia Bárcena, quien comunicó la noticia de la cancelación del parque que se desarrollaría en Mahahual, Quintana Roo.

Mahahual, uno de los destinos paradisíacos más famosos del Caribe mexicano, se volvió tendencia en los últimos días tras revelarse que un ambicioso proyecto turístico impulsado por Royal Caribbean se llevaría a cabo en dicho lugar.

El polémico proyecto turístico de Royal Caribbean desató debate entre habitantes, ambientalistas y usuarios en redes sociales, quienes manifestaron el grave daño ecológico que causaría, ya que amenazaba los arrecifes de la zona así como el hábitat de decenas de especies.

Pero el parque acuático “Perfect Day” fue cancelado la tarde de este martes 19 de mayo ya que en conferencia de prensa Alicia Bárcena aseguró que la Semarnat no autorizará ni dará los permisos para la construcción: “Me permito informarles que no se va a aprobar el proyecto de Perfect Day de Royal Caribbean. Sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”, dijo.

🔴 #ÚltimoMomento | La secretaria de Medio Ambiente, @aliciabarcena anuncia «No se va a aprobar el proyecto «Perfect Day» de Royal Caribbean, en #Mahahual, Quintana Roo. #SomosMedioAmbiente pic.twitter.com/moZfcEEJFH — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) May 19, 2026

¿Por qué se canceló el parque acuático de Royal Caribbean?

Entre las principales razones estarían el daño a arrecifes y el impacto ambiental en ecosistemas marinos.

Royal Caribbean planeaba un parque acuático con una gran cantidad de atracciones: alrededor de 30 toboganes que se convertirían en los más altos de América Latina, seis piscinas, además de tres playas, 12 restaurantes y 24 bares.

¿Royal Caribbean confirmó el proyecto?

El pasado 14 de mayo Royal Caribbean lanzó un comunicado en el que explicó en que consistía el proyecto de “Perfect Day” e incluso dio una fecha de inauguración, la cual se llevaría a cabo en otoño de 2027 . Sin embargo, con lo que la Semarnat acaba de anunciar, el parque acuático queda cancelado.

¿Dónde está Mahahual?

Mahahual es una localidad ubicada en el sur de Quintana Roo: el destino se encuentra cerca de la frontera con Belice y a unas horas de Chetumal. Mahahual es conocido por sus playas de agua turquesa y sus arrecifes. En los últimos años se convirtió en una parada importante para cruceros internacionales.