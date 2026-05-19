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El operador del crucero afectado por un dijo que el virus probablemente se introdujo antes de que los pasajeros abordaran y que no se originó en el barco.

El MV Hondius, operado por la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, acaparó titulares por la muerte de tres pasajeros por hantavirus, un virus poco frecuente y para el cual no hay vacunas ni tratamientos específicos.

"Los indicios apuntan firmemente a que el virus fue introducido antes del embarque y no se originó en la propia embarcación", dijo el presidente ejecutivo de Oceanwide Expeditions, Remy Bouysset.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha insistido en que no hay riesgo de una pandemia similar a la de covid-19 por el brote, y ha recalcado que el contagio es muy raro.

El barco atracó en Róterdam el lunes. La tripulación remanente en el barco estará varias semanas en cuarentena, monitoreados por dos médicos a bordo.

Según Oceanwide Expeditions, todos los que siguen a bordo están asintomáticos.

Hay siete pacientes confirmados con hantavirus, además de otro caso probable, según un recuento de la AFP a partir de fuentes oficiales.

Los contagiados tienen el virus Andes, la única cepa de hantavirus que puede transmitirse entre personas. Es endémico de Argentina, donde comenzó el viaje el 1 de abril.

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