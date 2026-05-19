La Ciudad de México enfrentará una tarde y noche con condiciones climáticas severas debido a la presencia de lluvias fuertes puntuales, actividad eléctrica, posible caída de granizo y vientos con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el más reciente Boletín Meteorológico para la CDMX, el pronóstico de lluvias se mantendrá activo desde las 14:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse atenta al Sistema de Alerta Temprana y extremar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de árboles y afectaciones viales.

Las autoridades detallaron que el cielo permanecerá medio nublado con aumento de nubosidad durante las próximas horas. Además de las tormentas eléctricas, existe riesgo de caída de granizo en varias zonas de la capital.

El reporte meteorológico señala que los vientos en la Ciudad de México serán de entre 10 y 30 km/h, aunque podrían registrarse rachas fuertes cercanas a 50 km/h, lo que incrementa el riesgo de incidentes en exteriores.

En cuanto a la temperatura en CDMX, se espera una máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 15 grados durante la madrugada. Asimismo, el acumulado de lluvia podría alcanzar entre 15 y 29 milímetros en algunas alcaldías.

Otro de los puntos que preocupa es la calidad del aire en la capital. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) reportó un índice de aire “muy malo” debido a la presencia de ozono (O₃), por lo que se recomienda evitar actividades físicas al aire libre.

Respecto al volcán Popocatépetl, las autoridades informaron que continúa en Fase 2 de alerta. En caso de emisión de ceniza, la pluma volcánica se desplazaría hacia el nor-noroeste.

Protección Civil recomendó a los habitantes de la Ciudad de México usar paraguas o impermeable, evitar transitar por zonas inundadas, alejarse de árboles y espectaculares durante las tormentas y mantenerse informados a través de canales oficiales, ya que las lluvias continuarán también durante el día de mañana.