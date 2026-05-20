La influencer Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, habría sufrido un aparatoso accidente vial en León, Guanajuato, según reportan redes sociales y distintos medios de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Cómo está Paola?

Según ha trascendido hasta el momento, la influencer, perteneciente al grupo de Las Perdidas, viajaba en una camioneta roja pick up por el boulevard Cañaveral, en Viñedos de León cuando se impactó contra un camión repartidor de Pepsi.

Versiones compartidas en internet señalan que la creadora de contenido había estado comiendo en una marisquería cerca del accidente y que presuntamente había estado tomando alcohol, aunque estas afirmaciones no han sido confirmadas.

Asimismo, trascendió que Paola había sido atendida por paramédicos en el lugar del accidente y posteriormente trasladada a un hospital cercano.

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Sin embargo, el periodista Javier Ceriani comentó en su Instagram que la creadora de contenido desapareció tras el choque, que dejó al conductor del camión con importantes lesiones, de acuerdo con comentarios hechos por testigos del accidente.

“Chocó Paola Suárez, se llevó por delante a un repartidor de Pepsi (...) Su camioneta quedó destruida. Aparentemente habría estado tomando en una marisquería y abandonaron el lugar de los hechos (...) No se sabe si estaba en estado de ebriedad, si estaba en estado inconveniente, si está bien de salud, si está herida, si está en emergencias”, apuntó.

“No sabemos por qué no se quedó en el lugar de los hechos Paola Suárez. ¿Tenía miedo de algo?”, dijo el periodista.

Fotografías que se compartieron en redes sociales muestran que la camioneta quedó severamente dañada por el frente derecho. En torno a esto, su amiga Wendy Guevara se enteró del accidente de su amiga en pleno live en sus redes sociales porque le enviaron un mensaje preguntándole si la camioneta de las fotos le pertenecía a Paola.

“Ay hermanas, es que pasó algo medio turbio y este muchacho (...) por eso me está hablando. Sí tengo que colgar, pasó algo medio turbio, o sea, raro, me mandó una foto y dije: ‘ay, sí es’, entonces es algo cerca”, señaló Wendy.

Posteriormente a esto, la influencer explicó que el mensaje que le enviaron trataba del accidente de su amiga, aunque no dio detalles de lo ocurrido ni de cómo se encontraba Paola.

“Me habló un muchacho y me dijo que la camioneta, que no sé qué de Paola, pero no sabemos nada, por eso no he dicho nada ni confirmado. Yo le hablé a Paola a su celular, pero no me contesta. Yo siento que ha de estar echada dormida. Hay que esperarnos hasta que salga Paola y nos diga”, comentó.

Hasta el momento Paola Suárez no se ha pronunciado al respecto. En cuanto al vehículo chocado, se informó que fue retirado del área en una grúa y que la policía iniciará una investigación al respecto.

Alexa, también amiga de Paola y creadora de contenido recientemente dijo en sus redes sociales que el accidente fue provocado tras una discusión con un hombre que evitaba que Suárez se retirara en su auto.

Según lo relatado por su amiga, el hombre se interpuso en el camino de Paola y por intentar esquivarlo y no atropellarlo, la influencer terminó estrellándose contra el camión repartidor.

"Yo sé que está bien, me consta que está bien. Ya está en un lugar seguro", aseguró Alexa y agregó que Paola no está en ningún hospital.