El Festival de Cine de Cannes suele ser uno de los eventos más importantes y mediáticos del año por el séquito de celebridades que se dan cita en la Costa Azul de Francia para presenciar algunas de las mejores películas de la temporada y eventos alternos, pero esta edición se vio manchada por el escándalo del estilista Giovanini Laguna y su agresión física a una modelo.

El estilista de celebridades como la Miss Universo Fátima Bosch se hizo tendencia en internet luego de que se informara que había sido arrestado por las autoridades de Cannes tras haber golpeado a la modelo y Miss Venezuela Global Andrea del Val.

En videos compartidos en sus redes sociales, Andrea del Val mostró su rostro ensangrentado tras haber sido golpeada presuntamente por el estilista durante su asistencia al festival.

“Miren. Esto lo hizo Giovanni Laguna, felicitaciones, Giovanni. Esto es lo que yo quería, que demostraras quién eras. Muchas gracias”, apuntó la modelo en el video mientras enfocaba su rostro y mostraba la reacción del estilista.

Junto a esto, Andrea mostró una discusión previa entre ambos, en una parte se escucha que Laguna la llama “prostituta barata”.

“Quítate, porque te voy a lanzar un zapatazo, no me interesa. Yo soy Giovanni Laguna, director, un estilista arrechísimo. Tú eres una prostituta barata, que se prostituye en los barcos de Dubái, que te prostituyes en Mykonos, que cobras mil por pauta, que te coj*an por mil dólares, porque eres una prostituta y barata, cochina, con VIH”, dice el acusado.

En otra parte del clip se escucha que Andrea le pregunta si le va a pegar a lo que el responsable se precipita en su contra. Asimismo, se escucha que la modelo lo cuestiona sobre por qué no va a México “a visitar a tu amiga Fátima”, haciendo referencia supuestamente a la Miss Universo Fátima Bosch.

Testigos del arresto afirmaron que se escucharon “gritos y golpes poco antes de la llegada de la policía” en la habitación que estaban compartiendo la modelo y el estilista.

Los detalles oficiales en torno a la agresión no fueron revelados de inmediato por las autoridades; sin embargo, el paparazzi Jordi Martin dio a conocer que el estilista fue arrestado poco después; en internet circulan videos del momento en que la policía se lleva a Giovanni Laguna esposado.

Después del escándalo, la Miss Universo Fátima Bosch se encargó de borrar la relación laboral que tenía con Laguna, quitando de Instagram etiquetas de publicaciones. Incluso la celebridad tabasqueña intentó borrar evidencia de su colaboración con Laguna durante su asistencia a Cannes en días pasados.

Según actualizaciones de Andrea del Val, ya hay una denuncia y una investigación en contra de Laguna, aunque evitó dar detalles: “Actualmente existe una investigación en curso, por lo que considero importante permitir que las autoridades competentes realicen su trabajo y que el proceso legal siga su curso”, apuntó en su cuenta de Instagram, misma que puso en privado tras el escándalo.

Horas después de haber sido arrestado, se informó que el acusado había sido liberado por parte de las autoridades francesas.