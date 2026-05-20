Cazzu se estaría dando una nueva oportunidad en el amor, luego de su rompimiento con Christian Nodal hace casi dos años y la polémica que se desató ante rumores de infidelidad y su boda con Ángela Aguilar.

Los fanáticos y usuarios de internet apuntan que Cazzu ya olvidó por completo a su expareja luego de protagonizar momentos especiales con su bailarín Ignacio Colombara durante su reciente show en México.

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En videos que ya son virales, la cantante de Con Otra presenta a sus bailarines como sus amigos, pero al momento de presentar a Ignacio dice entre risas que él es suyo: “Ignacio… ese es mío”, apunta.

Aunado a esto, los paparazzis la captaron bajando de su automóvil junto a Ignacio antes de irse del país. En las imágenes, primero sale el bailarín y después Cazzu cargando a su hija Inti.

De acuerdo con los informes, la argentina ya había sido vinculada románticamente con el susodicho desde hace unos meses.

De hecho, en redes circularon videos durante su gira por México el año pasado, que mostraron a la celebridad argentina besando apasionadamente en la boca a Ignacio; tal momento causó euforia entre sus seguidores, quienes afirmaron que Cazzu ya había olvidado a Nodal.

Detalles compartidos recientemente por la periodista Mandy Fridmann apuntan que “Cazzu tiene novio y va con ella para todos lados”. Al parecer su relación es “muy reciente” y ambos están disfrutando de las primeras fases de su noviazgo.

“Sí, ella está disfrutando de su nuevo amor, fue muy reciente. [Está] muy enamorada, bueno, no te diría muy enamorada, está probando y está muy feliz, se siente muy acompañada”, señaló.

Supuestamente el bailarín está involucrado en la vida de la pequeña Inti, hija que Cazzu comparte con Nodal, desde hace algunos meses, cuando la pareja comenzó a relacionarse como amigos y compañeros de trabajo: “Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”.

Después de que surgieran los primeros detalles de su supuesto romance, trascendió que Ignacio le había sido infiel a su novia con Cazzu; este hecho fue abordado por la misma ex, identificada como Clarita Videla, quien dijo que terminó con el bailarín después de que él hiciera un viaje a México con la argentina.

“No voy a hablar públicamente por respeto y porque es mi duelo personal del que hablan. Y que si en algún momento estoy lista, contaré mi historia. Cortamos cuando terminó la gira en México, por lo tanto lo que haga de ahí en adelante la verdad es que me excede”, dijo.

Aunque no confirmó una infidelidad, sí dejó entrever que algo pasó con su expareja durante su estancia en México que lo hizo ser otra persona.

“No quiero hablar ni decir nada porque no quiero meterme en algo que me lastimó mucho. Es falso que nosotros fuéramos a casarnos, obviamente proyectábamos un futuro juntos y, cuando volvió de México, él cambió muchísimo. Después pasaron cosas que no quiero entrar en detalle, pero tiene sentido que me haya sido infiel”, añadió.