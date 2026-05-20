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¡Atención! Este 20 de mayo de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre un cambio drástico en las condiciones climáticas.
Si vives en la Ciudad de México o el Estado de México, prepárate, porque las lluvias no darán tregua este miércoles.
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Pronóstico del clima CDMX y Estado de México:
¿A qué hora llueve hoy?
Para la Ciudad de México y zonas estratégicas del Estado de México (norte, centro y este), se pronostican lluvias fuertes con acumulados de entre 25 a 50 mm.
Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 km/h en la capital y de hasta 70 km/h en territorio mexiquense.
A pesar del potencial de lluvia, el contraste es extremo: mientras se esperan tormentas, el termómetro también registrará temperaturas mínimas de entre 0 y 5 grados Celsius en las zonas montañosas y el suroeste de la CDMX, así como en zonas altas del Estado de México.
Además, en el suroeste del Edomex el calor persistirá con máximas de 30 a 35 grados.
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12 estados bajo advertencia de inundaciones
El SMN ha emitido una alerta especial debido a que las lluvias de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos e inundaciones en zonas bajas.
Lluvias Muy Fuertes (50 a 75 mm): Coahuila (norte y noreste) y Chiapas (sur). Lluvias Fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Ciudad de México.
Chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias Aisladas
Baja California Sur, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco y Campeche.
Onda de Calor: 14 estados superarán los 40 grados
A pesar de las lluvias, la onda de calor no se detiene y afecta a 14 entidades del país.
Temperaturas de 40 a 45 °C:
Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Temperaturas de 35 a 40 °C: Baja California, BCS, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Es importante destacar que la onda de calor finaliza hoy en los estados de Coahuila y Zacatecas.
Alerta por vientos, torbellinos y heladas
El clima en México hoy es un campo de batalla de fenómenos naturales. Se esperan vientos fuertes de 50 a 70 km/h con tolvaneras en Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, mientras que en Coahuila existe la posibilidad de formación de torbellinos.
En el otro extremo, el frío extremo se sentirá en las zonas serranas de Baja California y Durango, con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius y heladas.
También se prevén heladas en las sierras de Sonora . ¿Qué está provocando este caos climático?
Según el reporte oficial, esta inestabilidad se debe a la interacción de una línea seca en el noreste, un sistema frontal en la frontera norte, una vaguada en altura y el avance de la Onda Tropical número 1 sobre el sureste mexicano e istmo de Tehuantepec.
Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a las indicaciones de Protección Civil, ya que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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